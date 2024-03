"Gotlandia potrzebuje działającego portu, jeśli wydarzy się coś nieprzewidzianego w Visby" - podkreślił w oświadczeniu minister infrastruktury Szwecji Andreas Carlson. Położone na zachodzie wyspy Visby jest głównym miastem portowym Gotlandii.

Eksperci w zamówionej przez rząd analizie jako najlepsze miejsce dla tego rodzaju inwestycji wskazali miejscowość Kappelshamn na północy Gotlandii. Urząd ds. Transportu rozpoczyna procedurę uzyskania pozwoleń na budowę we współpracy z Urzędem Morskim, Urzędem ds. Fortyfikacji oraz siłami zbrojnymi. Według planu do końca czerwca br. ma powstać kosztorys inwestycji, a port ma być gotowy najpóźniej do 2030 roku.

Cytowany w komunikacie rządu minister ds. obrony cywilnej Carl-Oskar Bohlin przypomniał, że port rezerwowy na Gotlandii ma ogromne znaczenie z perspektywy obrony totalnej (wojsko i obrona cywilna), a także dla zapewnienia transportu i zaopatrzenia dla 60 tys. mieszkańców wyspy.

Obecnie na wyspie duże statki oraz promy pasażerskie mogą korzystać jedynie z portu w Visby. Położona na południowy wschód od Sztokholmu Gotlandia jest ważnym przyczółkiem dla wojska w przypadku działań obronnych. W 2016 roku władze Szwecji zdecydowały o przywróceniu jednostki wojskowej w Tofta na południe od Visby, a w styczniu 2022 roku tuż przed pełnowymiarową inwazją Rosji na Ukrainę o wzmocnieniu obecności sił zbrojnych. Wówczas port w Visby pilnowali zamaskowani żołnierze z długą bronią.

W 2010 roku port w miejscowości Slite na wschodnim wybrzeżu Gotlandii do prac przy układaniu dwóch pierwszych nitek podmorskiego gazociągu wynajęło rosyjsko-niemieckie konsorcjum Nord Stream. Firma zainwestowała w pogłębienie akwenu oraz sfinansowała budowę nabrzeża. Według zapowiedzi Nord Stream po ukończeniu gazociągu port miał być wykorzystywany przez duże promy, m.in. z Polski, do celów turystycznych, tak jednak się nie stało.