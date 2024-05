Jak czytamy w komunikacie SGWP ramach ćwiczeń NATO Steadfast Defender 2024 siły zbrojne Królestwa Niderlandów będą przemieszczać się przez tereny Polski od piątku 10 do niedzieli 12 maja. 800 niderlandzkich żołnierzy z 200 pojazdami bojowymi wyruszy z niemieckich Łużyc Górnych (to region w niemieckiej Saksonii, w pobliżu polskiej granicy w regionie Zgorzelca, gdzie znajduje się m.in. duży poligon Bundeswehry) na Litwę, do miejscowości Kazlu Ruda (pol. Kozłowa Ruda), gdzie odbędzie się kolejny etap ćwiczeń.

Żołnierze przez kilka tygodni prowadzili ćwiczenia w Niemczech

"Armia holenderska przemieści się w ciągu trzech dni, z czego dwa dni potrwa przemarsz przez terytorium RP sił wielkości grupy bojowej, w kolumnach liczących 10 pojazdów kołowych każda" - zapowiada Sztab Generalny. Jak wskazano, niderlandzka grupa bojowa składa się przede wszystkim z żołnierzy i sprzętu z 13. Lekkiej Brygady z Oirschot.

Podstawowymi pojazdami tej brygady są wozy bojowe Boxer, Fennek, Bushmaster, a także ciężarówki i samochody Mercedes Benz oraz Scania Gryphus. "Konwoje będą eskortowane przez polską Żandarmerię Wojskową. Jako wsparcie państwa-gospodarza, polskie siły zbrojne zapewniają także noclegi w koszarach" - informuje SGWP.

Przed rozpoczęciem przerzutu żołnierze holenderscy przez kilka tygodni prowadzili ćwiczenia w Niemczech i będą je kontynuować na Litwie. Szkolenie zakończy się 29 maja w litewskim Pabrade (pol. Podbrodzie, znajduje się tam poligon armii litewskiej), po czym całość sił powróci statkiem do Królestwa Niderlandów.

Jak wskazano w komunikacie, podczas manewrów armia holenderska ćwiczy zdolność do pokonywania dużych odległości i demonstruje obronę terytorium NATO w ramach odstraszania i obrony Sojuszu.

