Planowany transfer systemów Patriot do Ukrainy

Jak pisze portal gazety, umowa, która jest omawiana między ministrami i wyższymi urzędnikami trzech krajów, nie została jeszcze sfinalizowana, ale najprawdopodobniej polegałaby na tym, że systemy Patriot zostaną najpierw odsprzedane przez Izrael Stanom Zjednoczonym, a następnie przekazane przez USA Ukrainie.

„FT” zauważa, że jeśli taki transfer doszedłby do skutku, stanowiłoby to skokową zmianę w zdolnościach obronnych Ukrainy, od ponad dwóch lat odpierającej rosyjską inwazję. Ukraina posiada obecnie co najmniej cztery systemy Patriot, dostarczone przez USA i Niemcy. Kijów często prosił zachodnich sojuszników o dostarczenie systemów obrony powietrznej, w szczególności Patriotów. W zeszłym tygodniu Stany Zjednoczone ogłosiły, że wstrzymują dostawy pocisków przechwytujących Patriot do innych krajów, aby nadać priorytet dostawom dla Ukrainy.

Dziennik przypomina, że Izrael ogłosił w kwietniu, iż rozpocznie wycofywanie z użytku swoich ośmiu baterii Patriot, które pochodzą sprzed ponad 30 lat i zastąpi je bardziej zaawansowanymi systemami. Jednak systemy, które były używane w obecnej wojnie Izraela z palestyńskim Hamasem, nie zostały jeszcze wycofane ze względu na obawy, że napięcia ze wspieranym przez Iran libańskim ugrupowaniem Hezbollah mogą przerodzić się w wojnę na pełną skalę.

Zmiany w stosunkach Izraela z Rosją

„FT” zwraca uwagę, że taka umowa oznaczałaby zasadniczą zmianę w stosunkach Izraela z Rosją. Przypomina, że Izrael był ostrożny w zajmowaniu stanowiska w sprawie inwazji Rosji na Ukrainę, co było spowodowane m.in. rosyjskimi wpływami w sąsiadującej z nim Syrii, gdzie izraelskie siły powietrzne często prowadzą operacje przeciwko irańskim poplecznikom. Amerykańscy urzędnicy starali się jednak przekonać rząd Benjamina Netanjahu, że coraz bliższe związki Rosji z Iranem, zwłaszcza ich współpraca wojskowa, stają się palącym problemem.

Cztery z cytowanych źródeł zaznaczyły, że choć omawiany był transfer wszystkich ośmiu systemów, nie musi to oznaczać, że wszystkie zostaną wysłane na Ukrainę.

Starsze systemy Patriot

„FT” pisze, że izraelskie baterie M901 PAC-2 są starsze niż część systemów Patriot znajdujących się obecnie na Ukrainie, ale według analityków wojskowych starszy model jest nadal w pełni kompatybilny z nowszymi, a co ważne Izrael posiada również wystarczające zapasy pocisków przechwytujących, których Ukraina również potrzebuje.

Analitycy twierdzą również, że starsze izraelskie pociski przechwytujące mają większy zasięg i większą głowicę bojową niż nowszy model PAC-3. Może to sprawić, że będą one dobrze nadawać się do przechwytywania bomb szybujących zrzucanych przez rosyjskie myśliwce z dala od linii frontu.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński (PAP)