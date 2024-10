Francuskie skrzydła nad Ukrainą: realna pomoc czy symboliczny gest

Francja zamierza dostarczyć Ukrainie od 12 do 20 myśliwców Mirage 2000-5F do kwietnia 2025 roku. Taką informację podało czasopismo Avions Legendaires. Zdaniem czasopisma "(…) w przyszłym roku Francja dostarczy Ukrainie od 12 do 20 samolotów Mirage 2000-5F". Francuskie myśliwce mają obecnie przechodzić modernizację w celu zastosowania uzbrojenia klasy "powietrze-ziemia".