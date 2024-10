Polska zawiesi prawo do azylu? "Odzyskać kontrolę, zapewnić bezpieczeństwo"

W ramach nowej strategii migracyjnej Polska chce czasowo terytorialnie zawiesić prawo do azylu - wynika z weekendowej wypowiedzi premiera Donalda Tuska. Zdarzają się sytuacje, gdy "to prawo do azylu jest wykorzystywane dokładnie wbrew jego istocie" - wyjaśnił Tusk.