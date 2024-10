Francuzi na tropie Rosjan. Znaleźli ich pod wodą

Francuzi biją na alarm, gdyż coraz częściej u ich wybrzeży pojawiają się rosyjskie okręty podwodne. Niektóre jawnie dają się odprowadzać francuskim marynarzom, ale są też takie, które starają się ukryć, zaś we Francji obawiają się, że chodzić może o jakieś tajne operacje. Zmusiło to Francuzów do przerzucenia na Atlantyk dodatkowych sił.