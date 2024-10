Koreański generał u boku Rosjan. Kim wysłał go na front z ważną misją

Koreańczycy z północy nie przyjechali do Rosji sami, gdyż w ślad za nimi ruszył sprawdzony nadzorca. Ten zaufany człowiek Kin Dzong Una to wysoko postawiona w partyjnej hierarchii osoba ze stopniem generała pułkownika, ma doglądać, aby jego podopieczni w rosyjskich mundurach na Ukrainie dali z siebie wszystko. Czemu wybór padł akurat na Kim Yong Boka i co jego obecność oznacza dla Ukraińców?