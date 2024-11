Modernizacja wojska

"To, co wyróżnia Polskę na tle większości krajów europejskich, to zaangażowanie w modernizację wojska i znaczne inwestycje w sektor zbrojeniowy od czasu przystąpienia do NATO w 1999 roku. Długoterminowa strategia obronna kraju opiera się na dążeniu do uczynienia z Polski centralnego filaru NATO w Europie w obronie przed wpływami Rosji" - zauważa tygodnik.

"Wzmacniając swój potencjał militarny, Polska w coraz większym stopniu udowadnia, że bezpieczeństwo Europy nie musi zależeć wyłącznie od bezpośredniej amerykańskiej obecności wojskowej" - dodaje.

Rekordowe wydatki na obronność

W tekście "NIN" przypomniano zapowiedź premiera Polski Donalda Tuska dotyczącą rekordowego zwiększenia budżetu obronnego na rok 2025 do 43,6 mld euro, czyli 4,7 proc. PKB kraju.

Tygodnik podkreśla, że "zdolność do samodzielnej obrony nabiera szczególnego znaczenia po zwycięstwie Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich w USA".

Polska wyprzedzi Wielką Brytanię pod względem PKB per capita

"Oprócz potencjału militarnego, rozwój gospodarczy Polski czyni ją atrakcyjnym kierunkiem inwestycyjnym. Jeżeli obecne tempo wzrostu się utrzyma, przewiduje się, że do 2030 roku Polska wyprzedzi Wielką Brytanię pod względem PKB per capita według parytetu siły nabywczej. Tak szybko rozwijająca się gospodarka zapewnia stabilną podstawę do dalszych inwestycji w wojsko i stopniowego wzmacniania polskich zdolności obronnych" - zauważa "NIN".

Połączenia północ-południe

W tekście zwrócono także uwagę na rozwijane przy udziale Warszawy międzynarodowe projekty - jak inicjatywa Trójmorza czy Grupa Wyszehradzka - które "pozwalają Polsce pracować nad stworzeniem infrastruktury łączącej północ i południe Europy". Wysiłki te "wzmacniają nie tylko odporność gospodarczą, ale także militarną regionu na potencjalne zagrożenia" - oceniono.

Serbski tygodnik stwierdza, że "zaangażowanie Polski we wspólną obronę świadczy o jej wizji Europy stabilnej i bezpiecznej, zdolnej stawić czoła wyzwaniom polityki globalnej". "Jeśli uda się utrzymać ten kurs, Polska może stać się siłą, która nie tylko przyczyni się do zwiększenia ogólnej potęgi NATO, ale także odporności samej Europy na (na zagrożenia, jakie stanowią) inne mocarstwa światowe i ich wpływy" - dodano.

Wiele krajów pójdzie za przykładem Polski

"W miarę przeciągania się wojny na Ukrainie i spadku zaufania do USA pod rządami Trumpa wiele krajów europejskich prawdopodobnie pójdzie za przykładem Polski, inwestując we własne zdolności obronne. Polska kładzie w ten sposób podwaliny pod nowy paradygmat bezpieczeństwa Europy, w którym państwa kontynentu opierają się na własnych zasobach i współpracy, budując po raz pierwszy od trzech dekad bardziej autonomiczny i skuteczny system zbiorowej obrony" - podsumowuje "NIN".

Z Belgradu Jakub Bawołek (PAP)