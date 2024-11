Skutki ataków na główne miasta Europy oszacował historyk technologii nuklearnej prof. Alex Wellerstein.

Skutki ataku jądrowego Rosji na Europę

W tygodniku opublikowano mapy europejskich stolic, na których zaznaczono cztery promienie zniszczeń, jakich może dokonać pocisk R-36M2 (w kodzie NATO: SS-18 Satan). Podkreślono, że jest to "jeden z największych i najpotężniejszych międzykontynentalnych pocisków balistycznych, jakie kiedykolwiek zbudowano". Szacuje się, że może on wystrzelić ładunki o mocy odpowiadającej 20 megatonom trotylu, a jego zasięg wynosi do 16 tys. km.

Promień kuli ognia, znajdujący się w epicentrum wybuchu, to obszar ponad 39 km kwadratowych, w którym ciepło wzrosłoby do milionów stopni Celsjusza. Kolejny promień obejmuje około 1100 km kwadratowych – tu doszłoby do poważnych zniszczeń budynków oraz rozległych pożarów. Każda osoba znajdująca się w trzecim kręgu o powierzchni ponad 6100 km kwadratowych byłaby narażona na oparzenia trzeciego stopnia, co może skutkować bliznami, niepełnosprawnością lub amputacjami. W promieniu 9 tys. km kwadratowych od miejsca wybuchu można spodziewać się pękania szyb, które spowodują obrażenia wśród ludzi.

Ponad 3 mln mieszkańców Warszawy i okolic

Według redakcji "Newsweeka", w ciągu 24 godzin w obszarze symulowanej detonacji pocisku znalazłoby się średnio 3 117 151 mieszkańców Warszawy i okolic. W sumie zginęłoby 1 371 450 osób, a 957 820 zostałoby rannych.

Londyn, Paryż, Berlin

W ciągu pierwszej doby w pełnym zasięgu wybuchu, czyli we wszystkich czterech kręgach, znalazłoby się średnio 13 167 093 mieszkańców Londynu (zginęłoby około 3,9 mln), 11 648 592 Paryża (liczba ofiar śmiertelnych to 4,9 mln) i 4 452 381 Berlina (śmierć poniosłoby 2 mln osób).

Putin zmienia doktrynę nuklearną

Władimir Putin zatwierdził 19 listopada znowelizowaną doktrynę nuklearną, zgodnie z którą "krytyczne zagrożenie" suwerenności i integralności terytorialnej Białorusi i Rosji może stanowić podstawę do użycia broni jądrowej. "Odstraszanie nuklearne" może być prowadzone "przeciwko potencjalnemu przeciwnikowi, co oznacza poszczególne państwa i koalicje wojskowe bloków, które uważają Federację Rosyjską za potencjalnego przeciwnika i posiadają broń jądrową lub inne rodzaje broni masowego rażenia bądź znaczący potencjał bojowy sił ogólnego przeznaczenia" - głosi znowelizowany dokument.

Tego samego dnia wojska ukraińskie potwierdziły użycie amerykańskich pocisków ATACMS o zasięgu około 300 km przeciwko celom znajdującym się na terytorium Rosji. Na zmianę decyzji prezydenta USA Joe Bidena w sprawie zastosowania rakiet miało wpłynąć rozmieszczenie na froncie przez Rosję północnokoreańskich wojsk lądowych.

Wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Rosji i były prezydent tego kraju Dmitrij Miedwiediew wyraził we wtorek pogląd, że USA "poważnie dyskutują na temat konsekwencji przekazania broni jądrowej Kijowowi". "Nie planujemy wyposażać Ukrainy w broń nuklearną" – odpowiedział na ten komentarz Biały Dom, cytowany przez "Newsweek". (PAP)