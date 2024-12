Nikaragua gotowa na rosyjskie bazy

Już pod koniec sierpnia 2023 roku prezydent Nikaragui Daniel Ortega wydał dekret zezwalający na obecność rosyjskiego personelu wojskowego, sprzętu i okrętów. różnego rodzaju Krążyły nawet plotki, że tajne postanowienia tego dekretu pozwalają na rozmieszczenie pocisków (cruise i balistycznych) oraz budowę rosyjskich baz wojskowych. Jednak Nikaragua zaprzeczyła temu.

Na początku grudnia b.r. rosyjskie media poinformowały, że prezydent Nikaragui Daniel Ortega podpisał kolejny dekret. Ten zezwala na budowę rosyjskich baz wojskowych na terytorium kraju oraz rozmieszczenie tam pocisków cruise. Michaił Miszustin, premier Rosji, polecił Ministerstwu Obrony Rosji doprowadzenie do porozumienia i podpisanie umowy dotyczącej współpracy wojskowej.

"Oreshkin" będzie miał Waszyngton w zasięgu

Ta decyzja może stać się ważnym czynnikiem w równowadze geopolitycznej na świecie, zwłaszcza biorąc pod uwagę bliskie położenie od USA. Geograficznie Nikaragua znajduje się w odległości mniejszej niż 3.000 km od Waszyngtonu. A to czyni ją strategicznym miejscem pod względem rozmieszczenia obiektów wojskowych. Przy takiej bliskości rakiety rozmieszczone w Nikaragui mogą dotrzeć do stolicy USA w najkrótszym czasie. Czas dotarcia wystrzelonej z Nikaragui do Waszyngtonu rosyjskich rakiet średniego zasięgu, takich jak hipersoniczny Oreshkin, będzie liczony w minutach.

Bez wątpienia USA będzie starało się za wszelką cenę nie dopuścić do rozmieszczenia rosyjskiej broni w krajach Ameryki południowej. Sytuacja wkrótce może zacząć przypominać tzw. kryzys kubański, do którego doszło po tym jak Rosja w odpowiedzi na amerykańskie rakiety w Turcji umieściła swoje wyrzutnie w Turcji. Tamten kryzys został zażegnany w drodze negocjacji i po wzajemnych ustępstwach obu stron. Pozostaje poczekać, by zobaczyć, czy Rosjanie zdecydują się na dalszą eskalację w stosunkach z USA i podniosą stawki umieszczając swoje rakiety średniego zasięgu tak blisko USA. Byłaby to bezpośrednia odpowiedź na amerykańską bazę w Redzikowie w Polsce i zapowiedź rozmieszczenia amerykańskich rakiet w Niemczech. Tak czy inaczej zgoda Nikaragui na rozmieszczenie tych rakiet daje Rosji poważny argument w przyszłych negocjacjach z USA.