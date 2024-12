"Niczego nie można wykluczyć"

Reklama

"Przyczyna usterki jest wciąż badana. Rozpatrywane są różne scenariusze, od sabotażu po usterkę techniczną. Niczego nie można wykluczyć" – powiedział dyżurny dyspozytor operatora przesyłowego Fingrid Arto Pahkin, cytowany m.in. przez dziennik "Helsingin Sanomat", zaznaczając, że służby wyjaśniają możliwy związek statków, które przebywały w momencie zerwania przesyłu energii w pobliżu kabla, z zaistniałą awarią.

W oficjalnym komunikacie operatora przesyłowego Fingrid poinformowano, że do zerwania przesyłu energii doszło w środę około południa.

Obecnie w wyjaśnienie sprawy, jak i lokalizację usterki, zaangażowane są straż przybrzeżna, straż graniczna oraz policja. Prasa, powołując się na informacje z mediów społecznościowych jak i serwisów śledzących ruch morski, poinformowała, że uwaga została skoncentrowana m.in. na pływającym pod banderą Hongkongu kontenerowcu Xin Xin Tian 2, który odbywał rejs przez Zatokę Fińską z Petersburga do egipskich portów i w stronę Kanału Sueskiego.

To nie pierwszy przypadek

Po tym jak jesienią ub. roku doszło do rozerwania estońsko-fińskiego rurociągu Balticconnector przez prawdopodobne uderzenie kotwicy należącej do chińskiego frachtowca New Polar Bear, za każdym razem przy awariach i uszkodzeniach infrastruktury krytycznej pojawiają się obawy o możliwy sabotaż, wandalizm, czy akt terrorystyczny.

Połączenie energetyczne Estlink 2

Połączenie energetyczne Estlink 2, utrzymywane przez fiński Fingrid i estoński Elering ma długość ok. 170 km, z czego na odcinku ok. 145 km kabel położony jest na dnie morskim, we wschodniej części Zatoki Fińskiej między estońskim Pussi i fińskim Porvoo. Kabel oddano do użytku w 2014 r. Stanowi ważne połączenie przesyłowe między Finlandią a krajami bałtyckimi o mocy ponad 650 MW (działający obecnie kabel Estlink 1 ma moc 350 MW).

Podkreśla się, że awaria Estlink 2 ma większe znaczenie dla Estonii, ponieważ w ostatnim czasie ceny energii elektrycznej w tym kraju były wyższe niż w Finlandii. Wcześniej na początku tego roku doszło do zwarcia instalacji w Estlink 2 po stronie estońskiej. Usterka naprawiana była przez kilka miesięcy. Uruchomione były m.in. moce rezerwowe, a przedłużająca się naprawa doprowadziła do wzrostu cen energii o kilkanaście procent. (PAP)