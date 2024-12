Tajwan nie jest gotowy na wojnę z Chinami

Reklama

Taką opinię wyraził Chen Xi, który w przeszłości był żołnierzem francuskiej Legii Cudzoziemskiej, a następnie dołączył do międzynarodowych sił ochotniczych walczących dla Ukrainy przeciwko Rosji. Ma szeroki zakres umiejętności – jest specjalistą z zakresu strzelania taktycznego, kartografii i walki nocą.

Chen jest jednym z nielicznych tajwańskich żołnierzy, którzy walczą za polską wschodnią granicą. Uczestnictwo w wojnie uświadomiło mu, jak bardzo Tajwan jest nieprzygotowany na potencjalną chińską inwazję. Wojsko tego wyspiarskiego kraju nie ma doświadczenia a poza tym utknęło w przeszłości. Chen ostrzega, że lata pokoju dały Tajwańczykom fałszywe poczucie bezpieczeństwa.

W którym roku Chiny zamierzają zaatakować Tajwan?

Według żołnierza Tajwan potrzebuje „pobudki”, najlepiej w formie jakiegoś wojskowego incydentu, który zapoczątkuje cykl zmian. Nawiązał przy tym do działań wojskowych prowadzonych w Donbasie od 2014 roku oraz aneksji Krymu przez Rosję.

Zdaniem amerykańskiego wywiadu chińskie wojsko otrzymało od swojego przywódcy Xi Jinpinga informację, że ma być gotowe na dokonanie inwazji w 2027 roku.

Tajwańscy urzędnicy przyznają, że tamtejsze wojsko cierpi na brak żołnierzy, broni i szkoleń. Od początku 2022 roku z tajwańskiego wojska odeszło 12 tys. żołnierzy-ochotników. Chiny tymczasem zwiększają wojskową presję na sąsiada, intensyfikując wojskowe ćwiczenia i naruszając morską i powietrzną przestrzeń Tajwanu.

Wydatki PKB na obronność

Szacuje się, że Tajwan wydał w tym roku 2,6 proc. PKB na obronność, co przekłada się na 19,1 mld dol. To jedna dziesiąta tego, co planowały wydać Chiny. Dla porównania – Polska zamierza przeznaczyć na ten cel w 2025 roku 4,7 proc. PKB, Izrael 6.5 proc., a Ukraina 26 proc. Stany Zjednoczone chcą, by wspomniana liczba dla Tajwanu wyniosła 5 procent, a prezydent-elekt Donald Trump mówił nawet o dwukrotnie wyższym odsetku.

Jak dużą armią dysponuje Tajwan? Siły rezerw Tajwanu liczą oficjalnie 2,5 miliona, ale w rzeczywistości wojsko nie dysponuje wystarczająco dużą liczbą sprzętu, by wyposażyć tak pokaźną armię. Według jednego z think tanków rzeczywista liczba żołnierzy przygotowanych do walki wynosi 100 tysięcy.