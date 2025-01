Trzy lata wojny w Ukrainie pokazują jak bardzo dzisiejsze pole bitwy różni się od tego co było i jak dużą rolę, po obu strona konfliktu, pełnią w nim różnego rodzaju drony i roboty.

Ostatni pomysł Ukraińców to dron naziemny, który może w pewnym stopniu zastąpić piechura.

Brygada Chartyjska opublikowała materiał filmowy z zeszłomiesięcznego ataku w północno-wschodnim obwodzie Charkowa, w którym wykorzystano pojazdy szturmowe oraz pojazdy do stawiania i usuwania min, sterowane przez drony unoszące się nad ziemią. Jednostka stwierdziła, że był to pierwszy udokumentowany atak naziemny, w którym udział wzięły wyłącznie maszyny w wojnie Ukrainy z Rosją – podaje Reuters. Agencja nie był w stanie niezależnie zweryfikować tych doniesień.

Według wojskowych z brygady atak naziemnych dronów utorował drogę do udanego postępu piechoty. „Naszym zadaniem jest maksymalne przeniesienie rozpoznania, operacji oczyszczających i ataków na maszyny, na których utratę możemy sobie pozwolić” — powiedział rzecznik jednostki Wołodymyr Dehtiarow.

43 tys. zabitych

Jak twierdza władze Ukrainy, od lutego 2022 r. w pełnoskalowej wojnie z Rosją w walkach zginęło około 43 tys. żołnierzy. Szacunki zachodnich ekspertów wskazują, że liczba ta może być większa. Aby chronić żołnierzy jednostki bojowe takie jak Chartyja wprowadzają innowacje, takie jak naziemny dron.

A arsenale naziemnych dronów ukraińskie wojsko ma do dyspozycji też drony „kamikaze” wyposażone w miny przeciwpiechotne. Jak twierdzą wojskowi drony tego typu były użyte w ataku w zeszłym miesiącu.

„Podchodzą tak blisko (rosyjskich) schronów, jak to możliwe, a potem eksplodują” — powiedział agencji Reuters dowódca plutonu o znaku wywoławczym „Happy”.

Załogi pojazdów naziemnych zazwyczaj stacjonują w odległości co najmniej 2 km od pola bitwy. Dzięki temu operatorzy bezzałogowców mogą uniknąć ataków wrogich dronów, powiedział pilot dronów o znaku wywoławczym „Khort”.

Arsenał ukraińskich dronów

Inne ukraińskie jednostki wojskowe wykorzystują podobną technologię, aby spróbować uzyskać przewagę na polu bitwy nad większym i lepiej wyposażonym wrogiem.

A arsenale bojowym ukraińskiej armii poza naziemnymi dronami do transportu (w tym ewakuacji rannych i zabitych), minowania i rozminowywania przedpola, czy misji kamikadze (czyli dostarczania materiału wybuchowego do wysadzania wybranych celów), są też drony morskie (bezzałogowe łodzie kamikaze) i drony latające, które wykorzystywane są do ataków na rosyjskie cele daleko za linią frontu i do misji rozpoznawczych.

Nieustanny wyścig technologiczny

Wojsko rosyjskie również szybko się dostosowuje do nowej sytuacji na linii frontu, powiedział rzecznik Khartiji Dehtiarov. To oznacza że ukraińskie jednostki muszą nieustannie wprowadzać innowacje zarówno na polu bitwy, jak i poza nim.

W ocenie Dehtiarova każda przewaga zostaje zniwelowana po kilku tygodniach, a najwyżej kilku miesiącach, ponieważ wróg zaczyna rozumieć, analizować, stosować te same technologie.