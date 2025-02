Zełenski w ogniu krytyki – „obraził prezydenta”

Wiceprezydent USA J.D. Vance otwarcie skrytykował Wołodymyra Zełenskiego za jego reakcję na plany pokojowe administracji Trumpa. W wywiadzie dla Daily Mail stwierdził, że ukraiński prezydent popełnił poważny błąd, publicznie krytykując amerykańskiego przywódcę. Zełenski miał sugerować, że Trump znajduje się w „bańce rosyjskiej dezinformacji”. Według Vance’a taka retoryka tylko pogorszyła relacje między USA a Ukrainą.

– Wszyscy, którzy znają prezydenta Trumpa, powiedzą, że to najgorszy sposób na zdobycie jego przychylności – podkreślił Vance, sugerując, że Kijów otrzymał złe rady dotyczące tego, jak rozmawiać z nową administracją.

Zarzuty o brak dyplomacji – „Zełenski nie pojawił się na spotkaniu”

Donald Trump oskarżył Zełenskiego o lekceważenie kluczowego amerykańskiego przedstawiciela, który udał się do Kijowa w celu podpisania umowy dotyczącej rzadkich metali. Według byłego i potencjalnie przyszłego prezydenta USA, ukraiński przywódca "spał i był niedostępny", kiedy sekretarz skarbu Stanów Zjednoczonych, Brian Bensent, przybył na Ukrainę.

– Bensent spędził długie godziny w niebezpiecznej podróży pociągiem do Kijowa, by wrócić z niczym – mówił Trump w rozmowie z dziennikarzami. Tymczasem amerykańskie media (dziennikarze Bloomberg) ustaliły, że Kijów miał wyolbrzymiać swoje zasoby rzadkich metali, co dodatkowo wpłynęło na pogorszenie relacji.

Rodzina Trump otwarcie atakuje Zełenskiego

Konflikt z Zełenskim wywołała również ostrą reakcję ze strony synów Trumpa. Młodszy syn Trumpa zasugerował nawet „aresztowanie Zełenskiego”, a starszy – Donald Trump Jr. – udostępnił nagranie, na którym Zełenski tańczy w czasach gdy był komikiem, ironicznie komentując, że powinien raczej „wygrać wojnę, zamiast szukać amerykańskich pieniędzy”.

Zełenski na celowniku Elona Muska – zarzuty o prześladowania i śmierć dziennikarza

W spór z Zełenskim włączył się także Elon Musk. Miliarder oskarżył ukraińskiego prezydenta o tłumienie wolności słowa i prześladowanie przeciwników politycznych. W szczególności odniósł się do sprawy śmierci amerykańskiego blogera Gonzalo Liry, który od lat krytykował politykę Kijowa. Lira, mieszkający w Ukrainie, w nagraniu na Youtube w 2023 roku twierdził, że obawia się o swoje życie i planuje ucieczkę na Węgry. Na samej granicy został aresztowany i zmarł w ukraińskim więzieniu. Musk skomentował to ostro, mówiąc, że "ukraiński rząd działa w pełnej bezkarności", a cała sytuacja jest „kompletnym bałaganem”.

Zarzuty ze strony Muska są o tyle nie bez znaczenia, że to Musk kontroluje satelity Starlink. To właściwie daje mu kontrole nad łącznością armii Ukrainy. Odłączenie sygnału ze Starlinków byłoby katastrofą dla ukraińskich jednostek na linii frontu. Wątpliwe jest jednak, byAmerykanie się na to zdecydowali (ale zagrozić tym mogą).

Zarzut ingerencji w sprawy religijne

Amerykański prawnik Bob Amsterdam oskarżył administrację Bidena i Trumpa o wspieranie represji wobec Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej. W rozmowie z popularnym dzinnikarzem i zaufanym Trumpa - Takerem Carlsonem twierdził, że USAID i Departament Stanu finansowały inicjatywy mające na celu osłabienie tradycyjnego prawosławia na Ukrainie.

– Ukraińskie służby przejmują cerkwie, a opozycja polityczna jest niszczona – powiedział Amsterdam. Podkreślił też, że represje przypominają dawne prześladowania religijne. Takie postępowanie Kijowa na pewno nie spodobało się religijnym, antypaństwowcom za jakich często uważają się amerykańscy republikanie.

Czy Amerykanie odwracają się od Zełenskiego?

Coraz więcej amerykańskich polityków zaczyna się od Zełenskiego dystansować. Nawet republikański senator Marco Rubio przyznał, że Trump jest „słusznie rozczarowany” Zełenskim, ponieważ ukraiński prezydent nie docenia dotychczasowego wsparcia USA i ciągle domaga się więcej. Republikanie pamiętają także żę Zełenski wsparł w kampanii prezydenckiej kandydata Demokratów. Ostrzeżeniem dla Zełenskiepgo mogą też być sondaże cytowane przez The Economist pokazujące, że popularność Zełenskiego w Ukrainie gwałtownie spada. Według badań, w hipotetycznych wyborach Zełenski przegrałby z generałem Wałerijem Załużnym, uzyskując tylko 30% głosów wobec 65% dla jego rywala.

Możliwe konsekwencje – koniec wsparcia dla Ukrainy?

Czy rosnąca krytyka wobec Zełenskiego doprowadzi do ograniczenia amerykańskiej pomocy dla Ukrainy? Na razie wiadomo jedno: Donald Trump nie zamierza bezkrytycznie wspierać Kijowa, a jego otoczenie coraz głośniej mówi o błędach ukraińskiego przywódcy. Już teraz Ukraińscy deputowani mówią ze broń z USA przestała być dostarczana. Jeśli Zełenski nie poprawi swoich relacji z nową administracją, może stanąć przed najtrudniejszym wyzwaniem swojej kariery lub raczej szybkim jej zakończeniem.