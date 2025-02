Kluczowa bitwa o logistykę

Głównym celem rosyjskiego natarcia jest przerwanie ukraińskich szlaków zaopatrzeniowych. Szczególnie niebezpieczny jest odcinek Pisarówka-Łunałówka, gdzie odnotowano liczne przypadki ataków przy użyciu dronów FPV i artylerii. Rosyjskie jednostki zdobyły znaczącą przewagę w kontroli ogniowej nad tym obszarem i intensyfikują wysiłki, by osiągnąć także kontrolę fizyczną, przesuwając się od zachodu. To prowadzi do poważnych konsekwencji dla obrony Ukrainy, a sytuacja może się jeszcze pogorszyć.

Reklama

Ukraińscy analitycy podkreślają, że odzyskanie Sverdlikowego byłoby okupione dużymi stratami. Zdaniem portalu DeepState kontratak w tym regionie byłby „bezmyślnym” marnowaniem ludzi i sprzętu. Konieczne są nowe działania, które pozwolą utrzymać pozycje i zapobiec dalszym stratom.

Możliwość stworzenia "kotła" dla sił ukraińskich

Rosyjskie jednostki dążą do zamknięcia ukraińskich wojsk w tzw. „kotle”, co mogłoby zakończyć się ich odcięciem i zmuszeniem do odwrotu lub kapitulacji. Najbardziej newralgiczne punkty to m.in. trasa zaopatrzeniowa Sudżan-Basówka. Jeżeli Rosjanie zdołają się tam umocnić, mogą kontynuować natarcie w kierunku miejscowości Junakowka i tym samym przejąć pełną kontrolę nad logistyką sił ukraińskich. Przy tym wczoraj wieczorem rosyjskie kanały Telegram informowały o walkach w regionie właśnie Basówki, która leży w ukraińskim obwodzie sumskim.

Ukraińskie dowództwo znajduje się w trudnej sytuacji, próbując zatrzymać rosyjskie natarcie, jednocześnie minimalizując straty. Eksperci DeepState wskazują, że konieczne będą szybkie decyzje oraz efektywne przegrupowanie wojsk (czytaj wycofanie), aby nie dopuścić do pogłębienia się kryzysu w tym regionie.

/> />

Putin o ataku na obwód sumski

Znaczenie tych wydarzeń, podkreśla to, że sam Prezydent Rosji Władimir Putin w tym tygodniu oficjalnie potwierdził, że rosyjskie wojska przekroczyły granicę między rosyjskim obwodem kurskim a ukraińskim sumskim. Według jego wypowiedzi działania te mają na celu zabezpieczenie rosyjskich pozycji i stworzenie warunków do otoczenia sił ukraińskich. W swoich słowach podkreślił, że ofensywa jest strategicznym ruchem mającym osłabić ukraińską obronę oraz ograniczyć dostawy zaopatrzenia dla wojsk Kijowa operujących w tym rejonie.

Co dalej?

Sytuacja na froncie pozostaje dynamiczna, a rosyjskie postępy mogą doprowadzić do znaczących zmian w układzie sił w obwodzie sumskim i kurskim. Zarówno Rosjanie, jak i Ukraińcy szykują się na kolejne starcia, których wynik może zadecydować o dalszym przebiegu wojny w tym rejonie. Utrata kurskiego zgrupowania byłaby olbrzymim ciosem dla morale całej ukraińskiej armii i umocniła pozycję Rosji w ewentualnych rozmowach pokojowych.