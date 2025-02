Finlandia od dawna zabiegała o to

Sprawa, o którą zabiegała Finlandia przez ostatnie miesiące, na lutowym posiedzeniu szefów resortów została w końcu "przypieczętowana", – potwierdził fiński minister w opublikowanym w piątek wywiadzie dla lokalnego dziennika Lansi-Savo. Według Hakkanena, dowództwo, liczące około kilkudziesięciu osób, rozpocznie pracę jesienią tego roku.

Lokalizacja w Mikkeli – mówił minister – pozwoli Sojuszowi na skuteczniejsze realizowanie ćwiczeń oraz operacji lądowych w Europie Północnej. "To także sygnał dla Rosji, że Finlandia jest pełnoprawnym członkiem NATO. Rola Sojuszu w obronności Finlandii jest mocna, a Finlandia ma z roku na rok coraz silniejszą obronę" – oznajmił Hakkanen.

Pierwsza taka struktura na terenie Finlandii

Nowa struktura dowódcza NATO (MCLCC, Nato Multi Corps Land Component Command), pierwsza taka na terenie Finlandii, zostanie utworzona przy sztabie generalnym fińskich sił zbrojnych w Mikkeli, stolicy Sawonii, regionu nad największym fińskim jeziorem Saimaa. Stamtąd drogą lądową do granicy z Rosją w Imatrze jest ok. 140 km, zaś w linii prostej przez pojezierze – ok. 100 km.

Finlandia została przyjęta do NATO wiosną 2023 r. Fińska granica z Rosją liczy ok. 1340 km.

Z Helsinek Przemysław Molik