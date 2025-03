Mniej rakiet, więcej dronów - zmiana strategii?

Z ukraińskich danych wynika, że liczba rosyjskich ataków rakietowych w lutym znacznie spadła, osiągając najniższy poziom od wielu miesięcy - 99 rakiet. Dla porównania, w styczniu odnotowano ponad 150 uderzeń rakietowych. Jedyny masowy atak rakietowy miał miejsce 1 lutego. Głównymi celami wciąż pozostają obiekty wojskowe, przemysłowe i infrastruktura energetyczna, szczególnie w obwodach dniepropietrowskim, odeskim i połtawskim.

Plany Rosji: 500 dronów w jednym ataku?

W obecnej sytacji można powiedzieć że Rosja zastępuje drogie ataki rakietami manewrującymi atakami dronów, takich jak "Gerań", "Gerber" i "Parodia". Tu dzienni atakuje do ponad 200 dronów. W atakach takich jak miękkie ukraińskie cele takie jak infrastruktura energetyczna czy paliwowa są one równie skuteczne jak drogie rakiety. Rosjanie stawiają tu na masowość uderzeń. Zastępca szefa ukraińskiego wywiadu wojskowego (GUR), Wadym Skibicki, ostrzega, że Rosja planuje już od połowy lata 2025 roku przeprowadzać jednoczesne ataki z użyciem 500 dronów. Moskwa dąży do zwiększenia liczby platform startowych dla dronów w pierwszej połowie roku, aby osiągnąć ten cel. Obecnie, według ukraińskiego wywiadu, Rosja uruchamia dziennie około 150-200 dronów, w tym zarówno jednostki rozpoznawcze, jak i fałszywe cele.

FPV-drony biją kolejne rekordy

Najbardziej dynamiczny wzrost zanotowano w atakach przy użyciu FPV-dronów - ponad 17 tysięcy ataków w lutym, w tym absolutny rekord dobowy: ponad 1150 uderzeń w jeden dzień. W 2024 roku dzienne użycie takich dronów wynosiło 250-300 jednostek, ale obecnie zbliża się do tysiąca przy sprzyjających warunkach pogodowych. Rosyjskie siły używają coraz bardziej zaawansowanych modeli FPV, w tym wariantów sterowanych światłowodem i samolotowych dronów szturmowych (np. dron "Molniya").

Powrót "Lancetów" na pole bitwy

Rosyjskie drony "Lancet" odnotowały wzrost użycia do ponad 200 ataków w lutym. Wcześniej te zostały nieco przyćmione przez rosnącą popularność FPV-dronów, ale obecnie ponownie zyskują na znaczeniu. Nowe generacje tych dronów są bardziej precyzyjne i skuteczne przeciwko celom wojskowym położonym nieco dalej od linii frontu.

Nowa strategia: osłabić ukraińską obronę powietrzną

Rosyjska taktyka masowego stosowania dronów kamikadze prowadzi do stopniowego wyczerpywania ukraińskich systemów obrony powietrznej i zachodnich magazynów broni. Atakowanie tanimi i licznie stosowanymi dronami wymusza zużycie drogiej amunicji przechwytującej, co może doprowadzić do poważnych braków w ukraińskim arsenale. Problem ten staje się szczególnie palący w kontekście niepewności dotyczącej dalszej pomocy wojskowej z USA, zwłaszcza w zakresie dostaw rakiet do systemów Patriot.

Czy Ukraina poradzi sobie z nową falą dronów?

Zwiększona liczba ataków FPV oznacza również wzrost strat ukraińskiej armii w sprzęcie i żołnierzach. Nowe rodzaje dronów, w tym FPV na światłowodach i drony Geran z ciężkimi ładunkami bojowymi, stanowią poważne zagrożenie na linii frontu. W tej sytuacji ukraińskie dowództwo stoi przed trudnym zadaniem - jak skutecznie przeciwdziałać tej strategii i utrzymać skuteczność obrony powietrznej.