Uderzenia na ukraińskie S-300 i drony Kobra w obwodzie sumskim

23 lutego Rosyjski system rakietowy trafił także w stanowisko obrony przeciwlotniczej na północy obwodu sumskiego,. W wyniku ataku zniszczono cenną wyrzutnię S-300PS, system naprowadzania rakiet oraz kilka pojazdów transportowych. Straty poniósł także personelu wojskowego szacuje się na około 25 osób.

Z kolei 27 lutego według doniesień wywiadu, rosyjska rakieta uderzyła w ukraińskich operatorów obsługujących drony kamikadze "Kobra", w rejonie miejscowości Szostka w także w obwodzie sumskim. Według Rosjan zniszczono ponad 14 bezzałogowców oraz co gorsze także wielu operatorów dronów. Stałopłatowe drony „kamikaze” Cobra, mają zasięg operacyjny 300 km i 15 kg głowicę. Drony te wykorzystują nitowaną stalową konstrukcję w celu szybkiej i niedrogiej produkcji.

Atak na ukraińską jednostkę "Luftwaffe" pod Zaporożem

26 lutego rosyjskie wojska przeprowadziły także precyzyjne uderzenie na operatorów dronów "Luftwaffe", znajdujących się na opuszczonym lotnisku pod Zaporożem. W wyniku uderzenia systemem "Iskander-M" zniszczono osiem wyrzutni transportowych, a straty wśród operatorów szacuje się na ponad 85 żołnierzy zabitych i rannych. Jednostka wojsk terytorialnych ("Luftwaffe") to specjalna formacja, która koncentruje się na operacjach z wykorzystaniem dronów bojowych i rozpoznawczych. Nazwa jednostki jest nieoficjalna, nadana przez żołnierzy i obserwatorów wojskowych ze względu na jej intensywne działania z powietrza. Wciąż nie ma oficjalnego komunikatu strony ukraińskiej, jednak już teraz w mediach społecznościowych pojawiają się doniesienia o znaczących stratach.

Atak na poligon w obwodzie dniepropietrowskim: dziesiątki zabitych

1 marca rosyjskie siły zbrojne przeprowadziły atak rakietowy systemem "Iskander-M" na poligon Nowomoskowski (przezywany Moskowką) w obwodzie dniepropietrowskim. Celem uderzenia było zgromadzenie ukraińskich żołnierzy 157. Brygady Zmechanizowanej, znanej z bycia często przerzucane między strategicznymi punktami frontu. Były deputowany ukraińskiego parlamentu Igor Mosijczuk ujawnił szczegóły ataku na poligon wojskowy w obwodzie dniepropietrowskim. Według jego doniesień, skutki uderzenia są katastrofalne: ponad 32 osoby zabite, 153 osoby ranne oraz dwa całkowicie zniszczone pojazdy wojskowe.

Na dostępnych materiałach widać zniszczone namioty i sprzęt wojskowy, co sugeruje, że uderzenie trafiło bezpośrednio w rejon formowania jednostki. Ukraińskie źródła podkreślają, że atak ten poważnie osłabił możliwości operacyjne brygady.

Zniszczony statek w porcie w Odessie

Kolejnym celem rosyjskiego ataku rakietowego był port w Odessie, gdzie 1 marca rakieta "Iskander" uszkodził kontenerowiec Levante F, należący do szwajcarskiej firmy MSC Cargo, pływający pod panamską banderą. Atak nastąpił w dniu wpłynięcia kontenerowca do portu. O tym wydarzeniu poinformował portal gazety Ukrańska Prawda. Statek przypłynął do portu z ładunkiem z Turcji, ale szczegóły dotyczące jego zawartości nie zostały ujawnione. Atak na port w Odessie wywołał falę spekulacji, czy celem był sam statek, czy też potencjalne dostawy dla ukraińskich sił zbrojnych.