Iskander 1000 – najmłodsza z rosyjskich rakiet

Nowością rosyjskiej zbrojeniówki, o której tu mowa jest rakieta balistyczna średniego zasięgu uniwersalnego modułowego kompleksu rakietowego opartego na rozwiązaniach technicznych kompleksu rakietowego 9K720 "Iskander-M". Rozwój tego wariantu rakiety trwa co najmniej od 2024 roku w Biurze Konstrukcyjnym Budowy Maszyn. Nowa rakieta, została po raz pierwszy zaprezentowana w materiale wideo z okazji 78. rocznicy poligonu Kapustin Jar w maju 2024 r. Prezentacja zdjęć nastąpiła już po tym jak 6 maja 2024 r. oświadczenie o tym, że Rosja przystępuje do produkcji kompleksów rakietowych średniego i krótszego zasięgu, złożyło Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rosji. Zdaniem ekspertów nowy wariant rakiety to zmodyfikowana rakieta balistyczna kompleksu 9K720 "Iskander-M" z ulepszonym silnikiem, systemem sterowania i nową głowicą bojową. Nieoficjalnie mówi się o tej rakiecie "Iskander-1000" (1000 od jej zapowiadanego zasięgu w km).

Przypominamy, że dotychczas kompleksy "Iskander-M", uzbrojone były w zaawansowane pociski 9M723, zdolne osiągać ogromne prędkości do 8,7 Macha i mające zasięg do 500 km. Rakieta ta ma masywną głowicę bojową ważącą do 700 kg. Posiada różne rodzaje ładunków, w tym odłamkowo-burzący, kasetowy, penetrujący, EMP (impuls elektromagnetyczny), termonuklearną o mocy do 50 kt. Ze względu na wysoką precyzję, ekstremalną manewrowość i prędkość, pocisk jest jednym z najgroźniejszych na świecie. Rakieta ta wielokrotnie skutecznie użyta została podczas trwającego konfliktu rosyjsko-ukraińskiego.

Koniec z ograniczeniami w zasięgu rakiet

Dotychczas nie rozmieszczano rakiet krótkiego i średniego zasięgu w Europie ze względu na ograniczenia traktatu INF- pol. traktat o całkowitej likwidacji pocisków rakietowych krótkiego i średniego zasięgu). Obecnie jednak już nikt nie zamierza stosować się do traktatu INF. Stany Zjednoczone zapowiedziały rozmieszczenie rakiet tego typu w Niemczech, a może i w Polsce.

Wszystko to może przypominać historię z okresu końca Zimnej Wojny. Związek Radziecki wprowadził na uzbrojenie rakiety SS-20 (w radzieckiej nomenklaturze RSD-10 Pionier). USA odpowiedziały wówczas rozmieszczeniem w Europie pocisków balistycznych średniego zasięgu Pershing II. Wywiązał się wówczas rakietowy kryzys, który zakończył się dopiero z przyjęciem traktatu INF. Po przyjęciu traktatu zniszczono w sumie 2692 pociski rakietowe, 889 pocisków średniego zasięgu i 957 pocisków krótkiego zasięgu po stronie radzieckiej oraz 677 pocisków średniego zasięgu i 169 pocisków krótkiego zasięgu po stronie amerykańskiej (za: Wikipedia). Historia lubi się powtarzać, więc wszystko wskazuje na to, że będziemy obecnie świadkami kolejnego, kosztownego rakietowego wyścigu zbrojeń w naszej części Europy. Tym samym, główne osiągniecie traktatu INF jakim było wyeliminowanie całej klasy broni nuklearnej (przenoszonej właśnie na rakietach krótkiego i średniego zasięgu) zostanie obecnie zaprzepaszczone.