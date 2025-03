Europejczycy przestaną kupować broń z USA? Wymowne słowa szefowej KE

Choć nie stanie się to szybko, to z czasem może być nieuniknione - wynika ze słów szefowej Komisji Europejskiej. Ursula von der Leyen powiedziała, że UE nie może wydawać większości pieniędzy na zbrojenie w krajach trzecich. Przewodnicząca KE dodała, że dziś UE nie ma wyjścia, ale celem dozbrajania Europy powinny być inwestycje we własny przemysł, a co się z tym wiąże, w miejsca pracy.