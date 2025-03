W zeszłym tygodniu cena akcji francusko-brytyjskiej operatora satelitarnego odnotowała spektakularne wzrosty. W ubiegłym tygodniu we wtorek akcje spółki podrożały o 77 proc. i o kolejne 120 proc. w środę. Od ceny zamknięcia z 28 lutego do zamknięcia w zeszły piątek akcje wzrosły o oszałamiające 387 proc. - podaje CNBC.

W tym tygodniu rajd nadal był kontynuowany. W poniedziałek do godziny 13:00 czasu lokalnego w Paryżu walory Eutelsat podrożały o kolejne 22 proc.

Dlaczego akcje Eutelsatu tak gwałtownie rosną?

Od początku wojny wywołanej przez Rosję Starlink zapewnia łączność satelitarną na terenie Ukrainy, pomagając Ukraińcom w ich obronnym wysiłku. Jednak w ostatnim czasie, po ponownym wyborze Donalda Trumpa na prezydenta, stosunki między USA a Ukrainą uległy, delikatnie mówiąc, ochłodzeniu.

Po kłótni w Białym Domu z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, w zeszłym tygodniu Trump wstrzymał wszelką pomoc wojskową dla Ukrainy. Do konfrontacji doszło po tym, jak Trump zmienił politykę USA wobec Ukrainy i Rosji, ponownie otwierając rozmowy z Moskwą.

Sugestie odcięcia Ukrainy od internetu

CNBC przypomina, że już w lutym doniesienia mówiły, że amerykańscy negocjatorzy poruszyli kwestię odcięcia dostępu Ukrainy do systemu Starlink, jeśli oba kraje nie będą w stanie wynegocjować umowy, która umożliwi USA zabezpieczenie dostępu do ukraińskich minerałów ziem rzadkich.

Po tym pojawiły się pierwsze doniesienia sugerujące, że europejska firma Eutelsat może zastąpić Starlink Muska w ogarniętej wojną Ukrainie. 4 marca Eutelsat poinformował, że prowadzi rozmowy z Unią Europejską w sprawie zapewnienia Ukrainie dodatkowego dostępu do Internetu.

Czy Eutelsat zastąpi Starlink?

Na razie nie jest to do końca jasnem, czy Europejczycy zastąpią Starlink własnym systemem. Firma omawia z UE rozszerzenie swoich usług na Ukrainie.

Eutelsat to francuska firma produkująca satelity do łączności danych. Firma umieszcza swoje satelity zarówno na niskiej orbicie okołoziemskiej (LEO), jak i na orbicie geostacjonarnej (GEO). Po zawarciu umowy o połączeniu swoich operacji z brytyjską firmą satelitarną OneWeb w 2023 r. Eutelsat stał się trzecim co do wielkości operatorem satelitarnym na świecie pod względem przychodów.

Eutelsat prawdopodobnie ma możliwości, aby zaoferować dodatkowe wsparcie dla Ukrainy w zakresie łączności satelitarnej. Firma twierdzi, że obecnie ma flotę 35 satelitów GEO, oprócz konstelacji LEO składającej się z ponad 600 satelitów.