Sam pomysł postawienia na rozwój szybowców hipersonicznych, mogących przenosić nawet głowice jądrowe nie jest co prawda nowy, ale we Francji do jego projektowania zabrano się ponownie dopiero w 2019 roku. I jak się okazuje, Francuzi nie wszystko potrafili zrobić samodzielnie.

Reklama

Broń poleci w kosmos, ale bez Amerykanów

Już sam pomysł takiej maszyny wydaje się być rewolucyjny. Jej głównym zadaniem jest wzbicie się ponad ziemską atmosferę i dopiero gdy znajdzie się nad celem, ponowne wejście do niej. Swój wielki zasięg zawdzięcza natomiast możliwości odbijania się od górnych warstw atmosfery. Jednak aby tam się dostać, najpierw wyniesiony musi być w kosmos za pośrednictwem rakiety balistycznej, a tej właśnie Francuzi dotychczas nie posiadali. Pierwsze testy nowego szybowca, które przeprowadzono w 2023 roku, udało się zorganizować dzięki wykorzystaniu amerykańskiej rakiety Pathfinder. Teraz ma się to zmienić, a rąbka tajemnicy na temat francuskich planów uchylił Martin Sion, dyrektor generalny ArianeGroup, podczas przesłuchania w Senacie.

- Nasz plan rozwoju technologii hipersonicznej jest więc kontynuowany, a demonstratory są coraz bardziej zaawansowane. Będziemy również korzystać z francuskiej rakiety sondażowej, którą obecnie opracowujemy. Do tej pory przeprowadzano testy z amerykańską rakietą sondażową – wyznał Simon.

Dyrektor nie ujawnił co prawda parlamentarzystom wielu szczegółów technicznych, zasłaniając się tajemnicą, ale już francuskie media wyśledziły, że prace nad uniezależnieniem się od pomocy USA trwają od pewnego czasu.

Francja chce własnych rakiet balistycznych

Z informacji, jakie udało się zebrać dziennikarzom specjalistycznego portalu opex360 wynika, iż już kilka firm francuskich pracuje nad własnymi rakietami. Jedną z nich jest Sirius Space, która chce zaoferować własny pocisk o nazwie „Sirius 1”, a kolejną Opus Aerospace ze swym „Mesange”. Ten ostatni wystrzelony ma być już w 2025 roku z Gujany Francuskiej. Ale to jeszcze nie koniec prac nad powiększeniem francuskiej przewagi rakietowej.

„Poza programem VMaX, ArianeGroup przygotowuje kolejną wersję strategicznego pocisku balistycznego M51 typu morze-ziemia (M51.4) i spodziewa się podpisania „umowy na rozpoczęcie” jego rozwoju w 2025 r” – informuje Opex360.