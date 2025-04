Elon Musk: F-35 to przestarzały złom

„Pilotowane myśliwce będą natychmiast niszczone przez roje tanich dronów” – ostrzega Elon Musk. W jego opinii F-35 to nie tylko przestarzały koncept, ale też zbyt skomplikowany technologicznie projekt, który nigdy nie powinien był wyjść z fazy planowania. Jak twierdzi, zawyżone wymagania i naciski różnych grup interesu sprawiły, że stworzono „wszystkomogącego Frankensteina”, który... nie potrafi niczego dobrze.

Niegotowe do walki, ale już kosztują biliony

Eksperci, których cytuje Musk, powołują się na raporty z których wynika, że F-35 są dostarczane bez działających radarów, z opóźnionym oprogramowaniem i bez postępów w testach. Pentagon przyznaje, że samoloty nie są gotowe do działań bojowych – mimo to, kolejne sztuki trafiają do sił powietrznych. Cena całego programu? Około 2 biliony dolarów. Tak, biliony – nie miliony czy miliardy.

Zamiast broni, priorytetem... różnorodność?

Krytycy, tacy jak komentatorka Laura Loomer, zarzucają Lockheed Martin, producentowi F-35, że bardziej skupia się na polityce różnorodności i zatrudnianiu lobbystów niż na solidnej inżynierii. Senior VP firmy nazywana jest „wojowniczką woke”, a według doniesień z „The War Zone”, radarochłonna powłoka F-35C po zaledwie kilku miesiącach na morzu... zaczyna rdzewieć. Wszystko to nie przeszkodziło administracji prezydenta Bidena w podpisaniu w końcówce roku kontraktu z Lockheed Martin wartego niemal 12 miliardów dolarów.

A jednak świat je kupuje – Polska też

Mimo ostrej krytyki, F-35 to niepodważalny sukces sprzedażowy. Lockheed Martin dostarczył już setki maszyn do krajów NATO i sojuszników USA. Polska również zdecydowała się na zakup 32 myśliwców F-35, co ma wzmocnić nasz potencjał obronny i zbliżyć siły powietrzne do standardów nowoczesnych armii zachodnich. Program, mimo wad, nadal jest postrzegany jako kluczowy element nowoczesnego odstraszania i interoperacyjności w sojuszu.

F-35 jako symbol porażki czy globalny standard?

Program, który miał być dumą amerykańskiej myśli zbrojeniowej, staje się coraz częściej symbolem niekompetencji i rozrzutności. Czy zamiast inwestować kolejne miliardy, czas spojrzeć prawdzie w oczy i zamknąć projekt, zanim będzie za późno? Musk nie ma wątpliwości – w epoce dronów, pilotowane myśliwce mogą okazać się reliktem przeszłości. Ale Polska stawia na F-35, więc miejmy nadzieję, że Elon jednak się myli w tej sprawie.