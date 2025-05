Wymiana rozłożona na trzy dni

W piątek, pierwszego dnia wymiany, każda ze stron uwolniła 390 osób: 270 wojskowych oraz 120 cywilów. Drugi dzień przyniósł powrót kolejnych 307 jeńców i cywilów. W sumie to już 697 odzyskanych przez strony wymiany osób, a zakończenie całej procedury planowane jest na niedzielę.

Cywile i politycy wśród uwolnionych

Wśród osób uwolnionych 23 maja znaleźli się nie tylko żołnierze, ale też cywile skazani za współpracę z przeciwną stroną konfliktu. Na razie informowano jedynie, że na listach przekazanych Rosji przez Ukrainę swoich obywateli znaleźli się m.in.:

Aleksandr Tarnaszynski, były współpracownik Wiktora Medwedczuka( znanego ukraińskiego polityka), skazany za nawoływanie do zmiany ustroju;

Wasilij Meheda, były urzędnik rządowy, skazany za przekazywanie danych stronie rosyjskiej;

Witalij Wasiljew, były oficer SBU, uznany za winnego ujawnienia informacji o funkcjonariuszach ukraińskich służb.

To pierwszy przypadek, gdy w ramach wymiany jeńców między stronami uwzględniono również osoby cywilne oskarżone o działalność polityczną lub szpiegowską. Nie mamy informacji kogo oddano Ukrainie w zamian za te osoby.

Rosja odzyskała mieszkańców przygranicznych terenów

Do Rosji wskutek wymiany wrócili nie tylko żołnierze, ale też cywile, w tym mieszkańcy obwodu kurskiego (prawdopodobnie 20 osób). Według oficjalnych informacji, osoby te zostały zatrzymane i wywiezione na terytorium Ukrainy po zajęciu części obszarów przygranicznych przez ukraińskie siły zbrojne. Ich powrót był jednym z elementów uzgodnionej wymiany.

Jeńcy wciąż licznie przetrzymywani

Według szacunków mediów przed tą wymianą Ukraina przetrzymywał około 1,3 tysiąca rosyjskich żołnierzy. Liczba ta obejmowała osoby pojmane bezpośrednio na linii frontu. Dla porównania, Rosja deklarowała, że w jej rękach znajduje się nawet do 10 tysięcy ukraińskich jeńców wojennych. Różnica ta rodzi pytania o przyszłość kolejnych wymian i o to, czy Ukraina będzie w stanie zebrać odpowiednią liczbę osób do kontynuowania porozumień w formule „jeden za jednego”. Być może stąd strony zgodziły się na włączenie w spiski osób do wymiany, także cywili.

Bez komentarzy politycznych, z naciskiem na ludzi

Obie strony unikają komentarzy politycznych na temat przebiegu negocjacji, koncentrując się na wymiarze humanitarnym. Nikt nie chce zaszkodzić trwającej wymianie jeńców. Wielu uwolnionych to osoby w ciężkim stanie zdrowotnym, wymagające specjalistycznej opieki i rehabilitacji. Dla rodzin to koniec długiego czasu niepewności i nadzieja na powrót do normalności.

Komentarz Donalda Trumpa wywołał poruszenie

W sprawie wymiany głos zabrał także prezydent USA Donald Trump. Na swoich mediach społecznościowych napisał, że „może to doprowadzić do czegoś większego” i zasugerował, że wymiana jeńców może być krokiem w stronę zakończenia konfliktu. Jego wpis wywołał jednak mieszane reakcje komentatorów. Przypominano, że proces wymiany nadal trwa i nie towarzyszą mu żadne rozmowy pokojowe.

Kolejne osoby mogą wrócić do domu jutro

Zgodnie z zapowiedziami, ostatni dzień wymiany przypadnie na niedzielę. Szczegóły dotyczące trzeciej tury zostaną podane dopiero po zakończeniu całej operacji. Prawdopodobnie wtedy poznamy więcej faktów, o tym jakich cywili wymieniono.