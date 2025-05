Niemcy pod wrażeniem działań Polski. Prawie 800 rakiet Patriot ma trafić nad Wisłę

Słaba obrona to motywacja dla Putina do ataku. Polska to widzi i chce kupić od USA prawie 800 rakiet Patriot. Wartość kontraktu opiewana prawie 6 mld dolarów – podaje „Frankfurter Rundschau”.