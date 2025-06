Nowe Abramsy dla Tajwanu. Ile czołgów płynie z USA?

W poniedziałek, 2 czerwca 2025 roku w sieci pojawiło się zdjęcia prezentujące partię czołgów M1A2T na pokładzie statku transportowego. Oprócz kilkudziesięciu czołgów M1A2T na fotografii dostrzec możemy również 4 wozy zabezpieczenia technicznego M88A2 HERCULES. Fotografie te są dowodem na realizację dostaw kolejnej partii czołgów dla Republiki Chińskiej (nie mylić z Chińską Republiką Ludową).

W 2019 roku Stany Zjednoczone zatwierdziły sprzedaż Tajwanowi 108 czołgów M1A2T Abrams w ramach umowy o wartości około 2,2 mld dol. Pierwsza partia 38 czołgów dotarła do Tajwanu w grudniu 2024 roku. Kolejne dostawy obejmują 42 czołgi planowane na 2025 rok oraz 28 w 2026 roku. Oprócz czołgów, umowa obejmuje również 14 wozów zabezpieczenia technicznego M88A2 HERCULES, 16 ciężkich ciągników Oshkosh M1070A1 oraz 250 rakiet przeciwlotniczych Stinger Block I-92F.

M1A2T to specjalna wersja czołgu M1A2 SEPv3 dostosowana do potrzeb Tajwanu. Zamiast pancerza zubożonego uranu zastosowano eksportową wersję pancerza kompozytowego. Czołg wyposażony jest w 120 mm gładkolufową armatę M256, zdolną do przebicia pancerza o grubości 850 mm, oraz możliwość działania w trybie „hunter-killer” (jednoczesne śledzenie i zwalczanie celów). Dodatkowo M1A2T posiada zmodyfikowany system zarządzania polem walki (BMS), dostosowany do tajwańskich wymagań.

Czołgi trafią do 584. Brygady Pancernej, która będzie głównym użytkownikiem nowych wozów. Oprócz tego maszyny mają trafić do 269. Brygady Zmechanizowanej, a także 10 sztuk będzie służyć w centrum szkolenia czołgistów w Hsinchu. Na czerwiec zaplanowane jest ćwiczenia ogniowe z wykorzystaniem nowych Abramsów na poligonie Kengzihkou.

Tajwańskie czołgi, czyli nie tylko Abramsy

Choć wojna wisi w powietrzu, Tajwan nadal nie posiada nowoczesnych sił pancernych. Te przechodzą obecnie proces modernizacji, mający na celu zastąpienie przestarzałego sprzętu nowocześniejszymi jednostkami. Dziś na wyposażeniu znajduje się około 450 czołgów CM-11 Brave Tiger, 100 CM-12 oraz 460 M60A3 TTS.

W grudniu 2024 roku Tajwan otrzymał pierwszą partię 38 czołgów M1A2T Abrams, będących specjalnie dostosowaną wersją M1A2 SEPv2. Kolejne 42 jednostki mają zostać dostarczone w najbliższym czasie, a ostatnie 28 do końca 2026 roku.

CM-11 Brave Tiger to hybrydowy czołg, łączący kadłub M60A3 z wieżą M48A3 oraz systemem kierowania ogniem z M1 Abrams, uzbrojony w armatę 105 mm M68A1. CM-12 to modernizacja M48A3, wyposażona w wieżę z CM-11 i ten sam system kierowania ogniem; jednak ze względu na ograniczony zasięg i przestarzałą konstrukcję, planowane jest ich wycofanie do 2026 roku. Czołgi M60A3 TTS, pozyskane zostały w latach 90., a obecnie są modernizowane. Zmiany mają objąć wymianę armaty 105 mm na 120 mm oraz ulepszenia systemów celowniczych i hydraulicznych.