„Tajna drukarnia śmierci”. Sąsiedzi zdemaskowali operację

Reklama

To nie akcja wywiadu, ale czujność sąsiadów doprowadziła do odkrycia podziemnej fabryki dronów. Mieszkańcy zauważyli podejrzaną aktywność w jednym z domów i powiadomili służby. To tam funkcjonariusze znaleźli 200 kg materiałów wybuchowych, części do 23 dronów-kamikadze oraz 33 wyrzutnie. To tylko wierzchołek góry lodowej. Mossad zapewne m w Iranie więcej takich punktów, gotowych do ataku w każdej chwili.

/> />

Drony izraelskiego wywiadu kontra obrona przeciwlotnicza

Według ustaleń, operacja Mossadu była przygotowana z chirurgiczną precyzją i rozpoczęła się na długo przed pierwszymi izraelskimi nalotami. Drony były składane na miejscu, z części przemycanych w walizkach i kontenerach pod przykrywką ładunków komercyjnych. Części do dronów drukowano dosłownie w kuchni. W kluczowym momencie, gdy izraelskie F-35 pojawiły się na niebie, grupy agentów zaatakowały z ziemi. Efekt? Część rakiet została zniszczona jeszcze przed odpaleniem, a reszta zanim dotarła do stanowisk bojowych.

/> />

Operacja jak z podręcznika? Washington Post nie ma wątpliwości

Dziennikarze „The Washington Post” zauważają zaskakujące podobieństwa między akcjami Mossadu w Iranie a ukraińskimi uderzeniami dronowymi na rosyjskie lotniska. W obu przypadkach kluczowe są tanie technologie, zaskoczenie i działania od wewnątrz. To pokazuje, że nie trzeba miliardowych systemów obrony, by sparaliżować przeciwnika wystarczy dobra logistyka, kilka drukarek 3D i wywiad, który wie, gdzie uderzyć. Można tu nieśmiało zasugerować, że agenci planujący operacje w Rosji i w Iranie byli szkoleni z tych samych szpiegowskich podręczników.

/> />

Mossad rozpracowany? Aresztowania, pogonie i pytania o porażkę kontrwywiadu

Irańskie media od kilku dni donoszą o kolejnych zatrzymaniach agentów Mossadu i rozbijanych warsztatach. Choć początkowo wielu podchodziło do tych rewelacji z dystansem, teraz pojawiają się zdjęcia i konkretne dowody. Co więcej, jeden z głównych agentów próbował uciec przez granicę, ale został zatrzymany dzięki baczności mieszkańców miasta Baneh. Pozostaje jednak pytanie: jak to możliwe, że izraelski wywiad przez miesiące działał w samym centrum Iranu praktycznie bez przeszkód?

Wnioski? Tanie technologie zmieniają zasady gry

Tajna działalność Mossadu w Iranie to nie tylko porażka lokalnych służb to też sygnał, że w XXI wieku wojny toczą się inaczej. Nie zawsze potrzebne są rakiety i czołgi wystarczy dobrze ukryty dron i kilka kliknięć. A jeśli tak potężny kraj jak Iran może zostać sparaliżowany z wnętrza, to nikt nie może spać spokojnie.