„Fattah-1” robi to, czego inne irańskie rakiety nie potrafią

„Fattah” (czyli „Zwyciężca”) to dumna karta irańskiego programu rakietowego. Oficjalnie zaprezentowana w czerwcu 2023 roku przez Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC), rakieta została zaprojektowana tak, aby unikać systemów obrony przeciwrakietowej. Może manewrować zarówno w atmosferze, jak i poza nią. Przy tym możliwość manewrowania tej rakiety budzi pewne wątpliwości ekspertów i nie możemy być pewni czy irańska rakieta rzeczywiście to potrafi. To co ona na pewno potrafi, to latać szybciej niż inne irańskie rakiety balistyczne. Według irańskich władz, jej przechwycenie jest obecnie niemożliwe. Eksperci obawiają się, że w przyszłości może również przenosić ładunki nuklearne.

Hiperdźwiękowy potwór

Ta rakieta to nie tylko prędkość , to cała nowa klasa zagrożenia. „Fattah-1” osiąga prędkość od 13 do 15 machów (czyli ponad 18 tys. km/h) i może razić cele oddalone nawet o 1400 km. Na nagraniu z ataku rzeczywiście widać olbrzymią predkość tego pocisku. Napędzana jest paliwem stałym, co pozwala na szybkie odpalenie i wysoką mobilność. Głowica bojowa waży od 350 do 450 kg i według niepotwierdzonych informacji może być przystosowana do przenoszenia ładunków nuklearnych. To wszystko czyni ją jedną z najbardziej zaawansowanych broni w arsenale Iranu. Nie wiemy jednak ile takich rakiet może posiadać Iran, bo produkuje je od stosunkowo niedawna.

Eksplozje w Izraelu i Iranie – kto kogo zaskoczył?

Nocna wymiana ciosów nie ograniczyła się do jednego ataku. Izraelskie wojsko odpowiedziało uderzeniami na cele IRGC na terytorium Iranu, w tym na fabrykę wirówek i uniwersytet w Teheranie. W całym regionie słychać było eksplozje. W irańskiej prowincji Isfahan media lokalne relacjonowały wiele trafień. W Izraelu część pocisków została przechwycona, reszta jednak spadła na cele, wywołując niepokój wśród cywilów.

„Niebo nad Izraelem należy do nas” – groźne oświadczenie z Teheranu

W oficjalnym komunikacie Irańskich Strażników Rewolucji po ataku nową rakietą stwierdzono, że Izrael jest teraz bezbronny. „Udowodniliśmy, że mamy całkowitą kontrolę nad niebem okupowanych terytoriów. Ich populacja jest całkowicie bezbronna wobec irańskich ataków rakietowych” – ogłoszono w Komunikacie nr 10 IRGC. To jasny sygnał, że Teheran traktuje nową broń nie tylko jako technologiczny sukces, ale także jako element psychologicznej wojny. Przy tym oceniając te komunikaty, nalezy brać pod uwagę że Persowie tak jak i Arabowie uwielbiają patos i przesadę.

Co dalej? Region balansuje na krawędzi

Eksperci ostrzegają: to nie koniec, a początek nowej fazy konfliktu. Atak z użyciem broni hiperdźwiękowej może zmienić układ sił w regionie. Izrael, do tej pory polegający na jednej z najskuteczniejszych obron antyrakietowych na świecie, może być zmuszony do bardziej agresywnego działania. Zapewne ponowione będą próby wciągnięcia USA do tej wojny. Tymczasem na Bliskim Wschodzie napięcie rośnie, a kolejne dni mogą przynieść jeszcze więcej dramatycznych doniesień.