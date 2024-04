"Oczekujemy, że sąd zapobiegnie wydaniu nakazów aresztowania wyższych rangą urzędników izraelskich" – powiedział minister spraw zagranicznych Israel Katz, dodając, że decyzja taka "podniosłaby morale" palestyńskiego Hamas i innych organizacji terrorystycznych.

Izrael "przestrzega wszystkich praw wojny"?

Katz przekonywał, że Izrael przestrzega "wszystkich praw wojny", i poinstruował izraelskie misje dyplomatyczne, aby przygotowały się na poważną falę antysemityzmu, w razie gdyby MTK wydał nakazy aresztowania.

W miarę narastania międzynarodowej presji w związku z toczącą się wojną z Hamasem w Strefie Gazy izraelscy urzędnicy wydają się coraz bardziej zaniepokojeni ryzykiem związanym z ewentualnymi decyzjami MTK - oceniła agencja AP. Przypomina, że MTK wszczął dochodzenie w sprawie możliwych zbrodni wojennych popełnionych przez izraelskich i palestyńskich bojowników jeszcze w 2014 r., jednak dotychczas nic nie wskazywało, by trybunał szykował się do wydania nakazów. MTK nie skomentował tych doniesień.

AP oceniła, że kilka niedawnych wypowiedzi przedstawicieli władz izraelskich o zwiększeniu pomocy humanitarnej do Strefy Gazy mogło mieć również na celu zapobieżenie możliwym działaniom MTK.

MTS prowadzi dochodzenie mające ocenić, czy Izrael dopuścił się aktów ludobójstwa

Premier Benjamin Netanjahu powiedział w piątek, że Izrael "nigdy nie zaakceptuje jakichkolwiek prób MTK podważających jego nieodłączne prawo do samoobrony". We wpisie na platformie X dodał, że groźba aresztowania żołnierzy i urzędników "jedynej demokracji na Bliskim Wschodzie i jedynego państwa żydowskiego na świecie jest oburzająca" - poinformował portal Times of Israel. Choć ani Izrael, ani jego bliski sojusznik Stany Zjednoczone nie uznają jurysdykcji MTK, to ewentualna decyzja trybunału naraziłaby izraelskich urzędników na ryzyko aresztowania w innych krajach.

Z kolei Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości (MTS) prowadzi na wniosek Republiki Południowej Afryki dochodzenie mające ocenić, czy Izrael dopuścił się aktów ludobójstwa podczas toczącej się wojny w Gazie. MTS jest sądem ONZ rozpatrującym spory międzynarodowe, a wydawane przez niego wyroki są dla stron ostateczne.

MTK jest sądem karnym działającym w oparciu o traktaty, powołanym do sądzenia osób fizycznych oskarżanych o popełnienie najcięższych zbrodni, takich jak zbrodnie ludobójstwa, zbrodnie przeciwko ludzkości, zbrodnie wojenne i agresje.