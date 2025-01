Rosyjskie przerzuty sprzętu wojskowego

Reklama

Na początku grudnia włoski portal ItaMilRadar, monitorujący ruchy samolotów i statków na Morzu Śródziemnym, poinformował o przemieszczeniu przez Rosję znacznych ilości sprzętu wojskowego z Syrii do wschodniej Libii. Wśród transportowanego uzbrojenia znalazły się systemy obrony powietrznej S-300 i S-400 oraz około 1000 żołnierzy z Piątego Korpusu i 25. Specjalnej Dywizji Pancernej, które przez lata wspierały reżim Asada.

Syryjscy oficerowie w Libii

Nie tylko rosyjskie siły zostały przerzucone do Libii – również kilkudziesięciu syryjskich oficerów przetransportowano do tego regionu. Informację tę ujawnił dyrektor Syryjskiego Obserwatorium Praw Człowieka (SOHR), Rami Abdulrahman.

Około 60 syryjskich oficerów dotarło do Libii w dwóch turach. Pierwsza grupa poleciała do Afryki Północnej 8 grudnia na pokładzie samolotu cywilnego, a druga 13 grudnia na pokładzie rosyjskiego samolotu wojskowego. SOHR, organizacja mająca siedzibę w Wielkiej Brytanii, ale dysponująca rozległą siecią informatorów w Syrii, nie podała dokładnej lokalizacji, do której trafili wojskowi. Najprawdopodobniej jednak zostali oni rozmieszczeni we wschodniej Libii, w bazie Al-Chadim, gdzie stacjonują rosyjscy najemnicy.

Cel wsparcia dla Chalify Haftara

Według gazety „The New Arab” Syryjczycy mają wspierać Chalifę Haftara, dowódcę sił kontrolujących wschodnią część Libii z nieformalną stolicą w Bengazi. Haftar pozostaje w opozycji do uznawanego przez ONZ Rządu Jedności Narodowej, który ma swoją siedzibę w Trypolisie.