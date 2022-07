Zaledwie kilkadziesiąt minut wcześniej Met Office informował, że w hrabstwie Suffolk w południowo-wschodniej Anglii temperatura osiągnęła 39,1 st., co oznaczało poprawienie o 0,4 stopnia dotychczasowego rekordu, który pochodził z lipca 2019 r. Jednak meteorolodzy zaznaczają, że temperatura nadal rośnie i w ciągu dnia należy się spodziewać kolejnych rekordów. Najbardziej prawdopodobne są one w środkowo-wschodniej części Anglii - hrabstwie Lincolnshire i Yorkshire - gdzie temperatura może dojść do 41 stopni.

Reklama

Na większości terytorium Anglii i w sporej części Walii od poniedziałku do północy z wtorku na środę obowiązuje najwyższy poziom alertu w związku z upałami. To pierwszy przypadek w historii, by Met Office wprowadził czerwony poziom z powodu wysokich temperatur.

bjn/ tebe/