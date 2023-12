SaxaVord Spaceport na małej wyspie Unst otrzymał licencję od Urzędu Lotnictwa Cywilnego (CAA), która pozwala na rozpoczęcie startów w 2024 r. Brytyjski regulator weryfikował, czy prywatny kosmodrom na terenie byłej bazy RAF spełnia wymogi bezpieczeństwa i ochrony środowiska dla pionowych startów kosmicznych. Zgodnie z warunkami licencji, wykonywanych tam może być maksymalnie 30 startów rocznie.

Reklama

Prywatny kosmodrom

Reklama

Frank i Debbie Strong, którzy od 15 lat są właścicielami tego terenu, wydali na budowę kosmodromu prawie 30 mln funtów. Znajdują się na nim trzy stanowiska startowe i hangar do montażu rakiet. Będą one wynosić w przestrzeń kosmiczną satelity i inne ładunki.

Oczekuje się, że niemiecka firma rakietowa Hylmpulse podejmie próbę startów suborbitalnych - lotów, które nie odbywają się wystarczająco wysoko, aby dotrzeć w przestrzeń kosmiczną - z SaxaVord od sierpnia przyszłego roku, a pełne starty orbitalne mają ruszyć w 2025 r.

Jak się szacuje, wartość przemysłu kosmicznego w Wielkiej Brytanii wynosi 17,5 mld funtów. Zapewnia on ok. 48,8 tys. miejsc pracy w 2200 firmach.

LauncherOne poleciał w kosmos

Na początku stycznia tego roku z Cornwall Spaceport w Kornwalii, pierwszego kosmodromu w Wielkiej Brytanii, który otrzymał licencję, wyniesiona została w przestrzeń kosmiczną rakieta LauncherOne. Był to pierwszy przypadek, by rakieta kosmiczna została wystrzelona z terytorium Europy Zachodniej. Był to jednak start typu poziomego, czyli wyniósł ją specjalne przystosowany do tego samolot.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński