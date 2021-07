W całych Chinach ponad 20,8 mln osób otworzyło wirtualny portfel, w którym przechowywana jest cyfrowa waluta i dokonało łącznie ponad 70,7 mln transakcji, poinformował Ludowy Bank Chin w piątkowym raporcie. Chiński bank centralny powiedział, że będzie nadal testował i rozwijał system, ale nie ustali harmonogramu jego oficjalnego uruchomienia.

Reklama

Do tej pory bank centralny zakończył badania nad rozwojem projektu i funkcją waluty cyfrowej, napisano w białej księdze.

Nacisk Chin na rozwój cyfrowego juana przyspieszył rozwój cyfrowych walut na całym świecie, skłaniając więcej banków centralnych do rozważenia wprowadzenia takich rozwiązań. Jednocześnie wzbudziło to również obawy, że chińska waluta cyfrowa może podważyć status dolara amerykańskiego jako dominującej światowej waluty rezerwowej, mimo że chińscy urzędnicy twierdzą, że będzie ona używana głównie w krajowych transakcjach detalicznych.

Chiny rozpoczęły test swojej cyfrowej waluty pod koniec 2019 r. i od tego czasu rozszerzyły go na 11 miast i prowincji, napisano w białej księdze. Dzięki temu udało się zwiększyć świadomość opinii publicznej na temat działania cyfrowego juana.

Cyfrowy juan to cyfrowa waluta detalicznego banku centralnego (CBDC), która będzie rozpowszechniana wśród społeczeństwa, w przeciwieństwie do hurtowego CBDC wydawanego bankom komercyjnym i innym instytucjom do transakcji na dużą skalę, napisano w raporcie.

Technicznie rzecz biorąc, cyfrowy juan może być wykorzystywany do transakcji transgranicznych, ale na razie będzie używany głównie do krajowych celów detalicznych, wynika z białej księgi. Ludowy Bank Chin zbada transgraniczne testy oparte na potrzebach transakcji zagranicznych i będzie szanować suwerenność monetarną innych krajów, napisano także.