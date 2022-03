Przemawiając podczas jednego z najważniejszych chińskich spotkań politycznych w tym roku, premier Li Keqiang oznajmił, że Chiny będą dążyć do wzrostu PKB o około 5,5 proc. w tym roku. W 2021 roku druga co do wielkości gospodarka świata wzrosła o 8,1 proc., ale tempo wzrostu gwałtownie spadło w ostatnich miesiącach roku – podaje redakcja CNN.

Chińscy decydenci stoją przed coraz większymi wyzwaniami związanymi z utrzymaniem stabilnego wzrostu, ponieważ kraj zmaga się z kryzysem na rynku nieruchomości i problemem z utrzymującą się pandemią koronawirusa. Skutki kryzysu na Ukrainie mogą również spowolnić wzrost gospodarczy z powodu wzrostu cen surowców. Pekin będzie wydawał więcej na obronę, dążąc jednocześnie do zmniejszenia deficytu budżetowego do 2,8 proc.

Tegoroczne spotkanie tzw. Dwóch Sesji rozpoczęło się w piątek rozmową najwyższych doradców politycznych Partii Komunistycznej. W sobotę zebrało się Ogólnochińskie Zgromadzenie Przedstawicieli Ludowych, czyli parlament kraju. Głównym tematem rozmów jest utrzymanie stabilności, ponieważ prezydent Xi Jinping chce zapewnić sobie trzecią kadencję podczas odbywających się dwa razy w ciągu dekady zmian na stanowiskach kierowniczych, które mają nastąpić jeszcze w tym roku.

Chiny mierzą się z „trudnymi warunkami” – skomentowała Iris Pang, główna ekonomistka na obszar Chin w ING. „W kraju nadal obowiązuje polityka zerowych stóp procentowych, a konsumpcja jest słaba, podczas gdy implikacje polityczne dla sektorów nieruchomości i technologii wciąż się utrzymują. Poza Chinami napięcia geopolityczne są wysokie, a zakłócenia w łańcuchu dostaw i niedobory półprzewodników nadal się utrzymują” – dodała Pang.

Inwazja Rosji na Ukrainę spowodowała wzrost cen surowców na świecie, a kontrakty terminowe na ropę i pszenicę osiągnęły najwyższy poziom od ponad dekady. Inwestorzy obawiają się, że wojna w Ukrainie i sankcje nałożone na Rosję mogą zakłócić kluczowe łańcuchy dostaw, biorąc pod uwagę status Rosji jako głównego dostawcy towarów. Ukraina jest również znaczącym eksporterem pszenicy oraz neonu – gazu wykorzystywanego do produkcji chipów.

Odwrót od polityki zero-Covid?

Polityczne spotkanie było również obserwowane pod kątem wszelkich oznak, czy Pekin przygotowuje się do złagodzenia restrykcji wobec koronawirusa. Chiny mają zintensyfikować badania nad wirusem i przyspieszyć prace badawczo-rozwojowe nad szczepionkami i lekami.

Chiny są jedynym dużym krajem, który nadal stara się wdrożyć strategię zero-Covid, obejmującą masowe obowiązkowe testy, ścisłe blokady i kontrole graniczne. Podczas gdy reszta świata otwiera się na nowo i uczy się żyć z COVID-19, podejście Chin odbiło się na powrocie do codzienności po pandemii i na globalnych łańcuchach dostaw.

Na przykład wydatki konsumentów dramatycznie spadły w wyniku zakłóceń związanych z wirusem, a pandemia w niektórych prowincjach spowodowała zamknięcie fabryk i poddanie tysięcy osób kwarantannie. Wydatki turystów podczas tegorocznego święta Księżycowego Nowego Roku były o 44 proc. niższe niż w 2019 roku. W grudniu sprzedaż detaliczna wzrosła zaledwie o 1,7 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim.

Pojawiają się już sygnały, że Pekin może zacząć myśleć o rozluźnieniu swojej kontroli nad Covid. Zeng Guang, były główny epidemiolog Chińskiego Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom, napisał w tym tygodniu na swoim koncie na Weibo, że Chiny mogą w najbliższej przyszłości odejść od polityki „zero Covid”. Brał on udział w formułowaniu początkowej polityki Chin w zakresie koronawirusa.

Stopniowe ponowne otwarcie

Inni analitycy oczekują, że ponowne otwarcie Chin będzie stopniowe i ostrożne, jeśli już nastąpi. Wskazali na przeszkody na drodze do całkowitego wznowienia, takie jak niedawny wzrost liczby zachorowań na Covid w Hongkongu. Guo Weimin, rzecznik najwyższego politycznego organu doradczego w kraju, bronił w czwartek chińskich środków kontroli Covid jako „stosunkowo tanich i skutecznych”. „Gdyby Chiny nie podjęły tych skutecznych działań, skutki byłyby niewyobrażalne dla kraju rozwijającego się, liczącego ponad 1,4 miliarda ludzi” – powiedział Guo.