Tania energia z elektrowni wodnych zwabiła energochłonnych producentów aluminium do chińskiej prowincji Yunnan. Jednak coraz częstsze susze spowodowane zmianami klimatycznymi przewracają do góry nogami to, co wydawało się korzystne dla wszystkich.

Około 80 proc. energii elektrycznej w południowo-zachodniej prowincji Chin pochodzi z elektrowni wodnych. Dostępność taniej i czystej energii przyciągnęła producentów metalu, którzy zużywają do produkcji bardzo dużo energii. Yunnan odpowiada obecnie około 13 proc. chińskiej produkcji aluminium.

Niedobory energii

W tym roku podczas historycznej suszy zbiorniki wodne prowincji wysychają. Deficyt wody uderza też w sąsiedni Syczuan. Władze w Yunnanie nakazały hutom obniżyć produkcję o 10 proc. - dowiedział się Bloomberg od osób związanych ze sprawą. Czas trwania i skala cięć zależą od ilości opadów deszczu.

Yunnan Aluminium Co. potwierdził we wtorek wieczorem, że zmniejsza produkcję. Niedobory energii elektrycznej potęguje fakt, że znaczna część energii z Yunnanu jest wysyłana na południe Chin, w tym do przemysłowej potęgi Guangdong. Jest to kluczowa część strategii Pekinu, zapoczątkowanej około trzy dekady temu, polegającej na przesyłaniu energii elektrycznej z zachodu na wschód za pośrednictwem długodystansowych linii energetycznych.

„Przemysł energochłonny podjął świadomą, strategiczną decyzję o przeniesieniu lub otwarciu nowych obiektów w południowo-zachodnich Chinach, gdzie mogą skorzystać z bardzo taniej energii wodnej", powiedział David Fishman, analityk z firmy konsultingowej The Lantau Group. „Zarówno Yunnan, jak i Syczuan stanęły w obliczu gwałtownego ograniczenia dostaw energii w ciągu ostatnich kilku lat, ponieważ większość ich nowych mocy jest przeznaczona na eksport do innych prowincji, w tym samym czasie, gdy popyt ze strony przemysłu gwałtownie rośnie".

Koszt energii elektrycznej w prowincjach bogatych w wodę jest zwykle o połowę niższy od ceny referencyjnej dla energii węglowej, a w porze deszczowej może wynosić nawet jedną trzecią, powiedział Fishman. Te relacje mogą się zmienić w tym roku w wyniku suszy, dodał.

Huty Yunnan ograniczają produkcję i - podobnie jak fabryki w Syczuanie - ponownie uruchomią niewykorzystane moce produkcyjne, gdy warunki hydrologiczne ulegną poprawie po najgorszej suszy od lat 60. XX wieku.

Energia wodna w Chinach

Ponieważ zmiany klimatyczne prawdopodobnie wywołają więcej fal upałów, pojawiają się długoterminowe pytania dotyczące uzależnienia Chin od energii wodnej, największego źródła czystej energii w Państwie Środka.

Yunnan może nadal borykać się z poważnym niedoborem energii aż do końca pory suchej w kwietniu przyszłego roku. W trzecim kwartale prawdopodobnie wystąpią „niskie odpływy rzeczne, które będą nadal obciążać zasilanie w Yunnan" – powiedziała Lara Dong, analityk w S&P Global Commodity Insights. Powiedziała, że wyczerpane rezerwuary i gwarantowany przez rząd eksport energii do Guangdong ograniczają dostawy energii elektrycznej w Yunnan.

TL