To pierwsze odwiedziny w Chinach przywódcy kraju należącego do grupy G7 nie tylko po XX zjeździe KPCh, na którym Xi potwierdził i umocnił swoje przywództwo, lecz od początku pandemii COVID-19 w 2019 r. Już z tego powodu wizyta ma ogromne znaczenie symboliczne, a fakt, że to akurat Niemcy dostąpili zaszczytu pierwszeństwa, jest bardzo wyraźnym sygnałem politycznych kalkulacji Pekinu.

Chadecka opozycja oraz rządowi koalicjanci Scholza i jego SPD – liberałowie z FDP i Zieloni – mają wspólne obawy, acz różni ich otwartość w ich artykułowaniu. Sprowadzają się one do tego, że kierownictwo socjaldemokratów, jeszcze nie tak dawno mocno zaangażowane w promowanie „specjalnych stosunków” z rządzoną przez Władimira Putina Rosją, ostatnio co prawda zdaje się wycofywać z koncepcji eurazjatyckiego sojuszu z Moskwą, ale niepomne smutnych doświadczeń chce w zamian budować oś wiodącą do Pekinu. I to nie tylko w celu osiągania oczywistych korzyści handlowych, lecz również z cichym planem osłabiania strategicznych więzi transatlantyckich. Dla wielu Niemców samo w sobie nie byłoby to jeszcze tragedią, ba, to opcja bliska ich sercom i umysłom. Rzecz jednak w tym, że zanosi się na sporą nierównowagę w relacjach z chińskim partnerem, a przekonanie, że Scholz chce i potrafi jej przeciwdziałać, jest, najdelikatniej mówiąc, rzadkie.