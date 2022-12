W ostatnich tygodniach chińskie władze wykonały zwrot o 180 stopni w sprawie przeciwdziałania pandemii Covid-19. Większość z utrzymywanych przez prawie trzy lata surowych restrykcji i kontroli zostało zniesionych, mimo że bilanse wykrywanych w kraju zakażeń były zbliżone do rekordowych.

Reklama

Obecnie w chińskich miastach widać dużą falę infekcji, choć nie oddają tego oficjalne statystyki. Władze zrezygnowały z masowych testów i wymogu okazywania ujemnych wyników w miejscach publicznych, zakażeni nie są już zabierani do izolatoriów, a do oficjalnych bilansów nie wlicza już się tzw. przypadków bezobjawowych.

Reklama

„Myślę, że połowa moich kontaktów na komunikatorze WeChat jest zakażona” – powiedział PAP fotograf pracujący w Kantonie na południu kraju. W Szanghaju „wszyscy są chorzy” – przekazał mieszkający w tym mieście Europejczyk.

Zakażonych jest coraz więcej lekarzy i pielęgniarek, a w niektórych przypadkach proszeni są o nie przerywanie pracy w przychodniach, które zapełniają się pacjentami z gorączką – podała agencja Reutera. Z relacji publikowanych w mediach społecznościowych wynika, że w Pekinie przed przychodniami tworzyły się długie kolejki na kilka godzin oczekiwania.

„Nasz szpital jest przeciążony pacjentami. Każdego dnia przychodzi 700-800 pacjentów z gorączką” – powiedział Reuterowi lekarz o nazwisku Li, który pracuje w szpitalu w prowincji Syczuan.

„Kończą nam się zapasy lekarstw na gorączkę i przeziębienie, czekamy na dostawy. Kilka pielęgniarek w klinice dla osób z gorączką ma dodatnie wyniki, nie ma żadnych środków ochronnych dla pracowników szpitala i sądzę, że niedługo wszyscy się zakazimy” – dodał doktor Li.

Leki przeciwgorączkowe i szybkie testy na Covid-19 znikają też z półek w aptekach, ponieważ część mieszkańców gromadzi zapasy. Wykupowane są również inne środki, uznawane przez niektórych za pomocne w walce z chorobami, takie jak brzoskwinie w puszkach, choć nie ma dowodów na ich działanie – podał portal Sixth Tone.

Pracujący w USA chiński specjalista ds. polityki zdrowotnej Chen Xi powiedział BBC, że rozmawiał z dyrektorami i pracownikami szpitali w Chinach o niedoborach personelu. „Od ludzi, którzy są zakażeni, wymaga się, by pracowali w szpitalach, co tworzy tam środowisko do transmisji (wirusa)” – podkreślił.

„Nie ma kultury pozostawania w domach z łagodnymi objawami. Gdy ludzie czują się chorzy, wszyscy idą do szpitali, co może łatwo załamać system ochrony zdrowia” – dodał Chen.

Wicepremier ChRL Sun Chunlan, odpowiedzialna za walkę z pandemią, jeszcze 21 listopada wzywała do stanowczego wygaszania wszelkich ognisk Covid-19. Po zniesieniu obostrzeń władze uspokajają mieszkańców i podkreślają, że Omikron jest znacznie łagodniejszy niż pierwotna odmiana koronawirusa. Narracja o „ludowej wojnie” przeciwko pandemii ustąpiła miejsca apelom o dbanie o zdrowie.

Eksperci z Uniwersytetu Hongkońskiego (HKU) ocenili w nowym raporcie sponsorowanym przez Chińskie Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom, że władze powinny przyspieszyć kampanię szczepień dawkami przypominającymi, stosować leki przeciwwirusowe i wprowadzić dystansowanie społeczne. Ich zdaniem może to zmniejszyć potencjalną liczbę zgonów na Covid-19 z ponad 957 tys. do około 627-742 tys. - podał dziennik „Financial Times”.

Według pracującego na HKU epidemiologa Bena Cowlinga niedobór zasobów medycznych doprowadził w tym roku do dużej liczby zgonów w Hongkongu. „Jeden z powodów, dla których mieliśmy (w Hongkongu) tak wysoki odsetek zgonów, to po prostu niedobór zasobów szpitalnych, by poradzić sobie ze wzrostem (liczby zakażeń). Niestety to samo stanie się w Chinach kontynentalnych za miesiąc lub dwa” – ocenił Cowling.

Z Kantonu Andrzej Borowiak (PAP)