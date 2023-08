Wtorkowe dane dotyczące chińskiej międzynarodowej wymiany handlowej okazały się gorsze, niż oczekiwali analitycy.

Reklama

Sondaż Reutera przewidywał w lipcu spadek eksportu w dolarach amerykańskich o 12,5 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym. Według sondażu import miał spaść w tym czasie o 5 proc. Jednak rzeczywiste dane okazały się dużo gorsze, na co wpłynęło spowolnienie wzrostu gospodarczego w USA i innych dużych gospodarkach. Tymczasem popyt wewnętrzny w Chinach nadal pozostaje słaby.

Eksport maleje

Reklama

W lipcu eksport Chin do USA spadł o 23,1 proc. rok do roku, podczas gdy eksport do Unii Europejskiej spadł o 20,6 proc., wynika z analizy danych celnych CNBC. Według danych eksport do Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej spadł o 21,4 proc.

Spadek importu

Dane pokazały, że chiński import z Rosji spadł w lipcu o 8,1 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim.

Chiński import ropy naftowej spadł w lipcu o 20,8 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym, podczas gdy import układów scalonych spadł o prawie 17 proc.

Skumulowane dane od początku roku

Eksport Chin w pierwszych siedmiu miesiącach roku spadł o 5 proc. w porównaniu z tym samym okresem zeszłego roku, podczas gdy import spadł w tym czasie o 7,6 proc.

Wśród nielicznych kategorii eksportu, które zanotowały wzrost wartości w pierwszych siedmiu miesiącach roku, znalazły się samochody oraz torby i walizki.

W przypadku importu, w okresie od stycznia do lipca w porównaniu z rokiem ubiegłym, znaczny wzrost zanotowały produkty takie jak: masa papiernicza, produkty węglowe i jadalny olej roślinny.