Inicjatywa Pasa i Szlaku, znana również jako "Belt and Road Initiative" (BRI), to globalny program rozwoju infrastruktury i inwestycji, który został zapoczątkowany przez rząd Chin w 2013 roku. Jest to jeden z najbardziej ambitnych projektów zagranicznych podejmowanych przez Chiny i stanowi centralny element chińskiej polityki zagranicznej pod przywództwem XiJinpinga.

Inicjatywa ta składa się z dwóch głównych komponentów: Pasy Ekonomiczne Pasa i Szlaku: Odnosi się to do tworzenia sieci lądowych korytarzy transportowych, które łączą Chiny z Europą poprzez Azję Środkową i Bliski Wschód. Jest to często porównywane do historycznego Jedwabnego Szlaku. Obejmuje to budowę dróg, linii kolejowych, rurociągów i innych infrastruktur.

Maritime Silk Road (Morski Jedwabny Szlak): Koncentruje się na inwestycjach w porty morskie i inne projekty infrastrukturalne wzdłuż kluczowych morskich szlaków handlowych, które łączą Chiny z regionami Azji Południowo-Wschodniej, Południowej Azji, Afryki i nawet Europy. Reklama Celem Inicjatywy Pasa i Szlaku jest zwiększenie regionalnej integracji, promowanie wolnego handlu i wzrostu gospodarczego, a także wzmocnienie wpływów Chin na świecie. Projekt ten obejmuje ponad 70 krajów, które stanowią znaczną część światowej populacji i globalnego PKB. Inicjatywa ta nie jest pozbawiona kontrowersji. Niektóre kraje i analitycy wyrażają obawy dotyczące możliwego zadłużenia krajów uczestniczących, wpływu na środowisko, a także zwiększenia wpływów geopolitycznych i strategicznych Chin. Ponadto, niektóre projekty spotkały się z lokalnymi oporami i krytyką ze względu na brak przejrzystości, standardów środowiskowych i społecznych.

