China General Nuclear Power Corp. (CGN), największy w kraju producent energii atomowej, otworzył internetowy system rezerwacji, aby umożliwić turystom planowanie wizyt w dziewięciu elektrowniach jądrowych w całym kraju. Firma opublikowała również broszurę z informacjami turystycznymi, w tym mapy przewodników po obiektach, poinformowała firma na swoim koncie Wechat – podał Bloomberg

Ciekawe plany wycieczek

Podczas wydarzenia inauguracyjnego program zwiedzania w elektrowni jądrowej Ningde w prowincji Fujian urzędnicy zachęcali gości do przyjścia i zobaczenia czterech reaktorów CPR-1000 wraz z okolicznymi pachnącymi ogrodami białej herbaty.

Inną oferowaną opcją było udanie się do stacji Fangchenggang w Guangxi, gdzie „majestatyczne” reaktory Hualong One znajdują się w pobliżu słynnych wysp turystycznych, na których mieszka mniejszość etniczna Jing.

Urzędnicy twierdzili również, że reaktor San’ao budowany w pobliżu wybrzeża Wenzhou stał się popularnym tłem fotograficznym dla influencerów w mediach społecznościowych.

Dwa cele „nuklearnej turystyki”

Jednym z celów inicjatywy CGN jest zapewnienie impulsu dla lokalnej turystyki. Jednak CGN ma też nadzieję, że inicjatywa ta może zwiększyć zaufanie publiczne do sektora jądrowego poprzez udostępnianie informacji na tematy takie jak promieniowanie i kontrole bezpieczeństwa.

Poparcie publiczne dla sektora energetyki jądrowej będzie ważne, ponieważ Chiny w gigantycznym tempie rozbudowują swoją flotę jądrową, aby pomóc w osiągnięciu celu zerowej emisji do 2060 r. Chiny budują obecnie 30 reaktorów, co stanowi prawie połowę globalnego planu budowy. A w planach są kolejne projekty. Rada Państwa dała zielone światło budowie 11 nowych reaktorów w lokalizacjach rozsianych po Jiangsu, Shandong, Guangdong, Zhejiang i Guangxi. Przez kolejne trzy do pięciu lat Pekin prawdopodobnie będzie zatwierdzał około 10 nowych reaktorów rocznie.