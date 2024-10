Reklama

Bez LNG Tajwan wyhamuje produkcję przemysłową

„Nie da się zaprzeczyć, że import LNG jest naszym najsłabszym ogniwem” – powiedział minister obrony Wellington Koo ustawodawcom w Tajpej w środę, nieco ponad tydzień po tym, jak chińskie wojsko przeprowadziło ćwiczenia wokół głównej wyspy. Część tej aktywności miała miejsce w obszarach oddalonych od kluczowych portów.

Kluczowa Cieśnina Tajwańska

Koo zapytał również retorycznie, czy Tajwan będzie mógł nadal kontynuować produkcję przemysłową podczas prawdziwej blokady i wezwał do wzmocnienia obrony. Określił ćwiczenia Armii Ludowo-Wyzwoleńczej, która wysłała rekordową liczbę samolotów bojowych przez kluczową linię w Cieśninie Tajwańskiej, jako „szarą strefę nękania”. Było to wyraźne odniesienie do różnicy potencjału między chińską Armią Ludowo-Wyzwoleńczą a znacznie mniejszym wojskiem Tajwanu.

Zatrzymana produkcja mikrochipów

Wypowiedzi ministra obrony wskazują na trudności, jakie prawdziwa chińska blokada spowodowałaby dla Tajwanu, który produkuje jedne z najbardziej zaawansowanych na świecie układów scalonych. Tajwan opiera się na zakupach LNG w przypadku niemal wszystkich dostaw gazu. W zeszłym roku zaimportował około 21 milionów ton paliwa o wartości około 13 miliardów dolarów, co daje mu czwarte miejsce na świecie po Japonii, Chinach i Korei Południowej, zgodnie z danymi opracowanymi przez Bloomberg.

Chińskie manewry w pobliżu terminali LNG

Manewry chińskiej armii z 14 października obejmowały obszary w pobliżu Kaohsiung i Taichung, gdzie znajdują się główne terminale LNG. To jasny znak, że Pekin zamierza kontynuować ćwiczenia z okrążania Tajwanu. Po ostatnich ćwiczeniach Chiny oświadczyły, że zawsze odpowiedzą „prowokacje” ze strony rządu na Tajwanie.

USA w strategicznym rozkroku

Tajwan leży w samym sercu napięć między USA a Chinami. Pekin zapowiedział, że pewnego dnia przejmie kontrolę nad wyspą, jeśli będzie to konieczne, siłą. USA od dawna nie zajmują jednoznaczne stanowiska co do tego jak się zachowają w przypadku otwartego konfliktu. To jest polityka znana jako „strategiczna niejednoznaczność”, chociaż prezydent Joe Biden wielokrotnie powtarzał, że USA będą bronić Tajwanu, jeśli Chiny go zaatakują.

Podkreślając nieustanną presję, jaką Pekin wywiera na archipelag, Tajwan powiedział, że Chiny przepłynęły lotniskowcem przez cieśninę we wtorek wieczorem. W niedzielę USA i Kanada wysłały na patrol okręty wojenne przez akwen o szerokości około 160 kilometrów.