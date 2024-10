Chiny zabierają rynek i wygryzają Polskę. W tych branżach jest najgorzej

Chiny zyskują coraz większy udział w eksporcie rozmaitych towarów do Europy. Często odbywa się to kosztem eksportu rodzimych producentów i firm. "Puls Biznesu" stworzył listę 10 branż, które odczuwają to najbardziej. To m.in. produkcja mebli, baterii elektrycznych, części do maszyn i pojazdów.