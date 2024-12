Działania USA dotyczące ograniczeń eksportu zaawansowanych technologii, skłoniły Chiny do przyjęcia własnego podejścia do zwiększania atrakcyjności i wydajności swoich modeli sztucznej inteligencji. Chiny korzystają z technologii open source i opracowują własne superszybkie oprogramowanie i chipy.

I jak się okazuje próby Chin, aby zdominować świat sztucznej inteligencji własnymi siłami, mogą się opłacić. Analitycy z branży technologicznej powiedzieli CNBC, że chińskie modele sztucznej inteligencji są już niezwykle popularne i dotrzymują kroku, a nawet przewyższają te ze Stanów Zjednoczonych pod względem wydajności.

Chiny tworzą popularne LLM

Chińskie firmy AI opracowują tak zwane duże modele językowe, czyli LLM, które są trenowane na ogromnych ilościach danych i stanowią podstawę aplikacji, takich jak chatboty. Chińskie firmy opracowują otwarte LLM, które programiści mogą pobierać i budować na nich za darmo i bez rygorystycznych wymagań licencyjnych ze strony wynalazcy.

Według specjalistów w Hugging Face chińskie LLM, w tym Qwen, rodzina modeli AI stworzona przez chińskiego giganta e-commerce Alibab, są najczęściej pobierane. W ocenie specjalistów Qwen prawdopodobnie będzie jednym z najlepiej działających modeli obecnie dostępnych. DeepSeek, chiński start-up, również niedawno wywołał poruszenie modelem o nazwie DeepSeek-R1. Te firmy twierdzą, że ich modele mogą konkurować z innymi ofertami open source, takimi jak Llama firmy Meta, a także zamkniętymi LLM, takimi jak te z OpenAI.

Open source to droga Chin do globalnej dominacji

Nie tylko chińskie firmy uruchomiły otwarte oprogramowanie LLM. Jednak w obliczu geopolitycznej bitwy technologicznej między Waszyngtonem a Pekinem, otwarte oprogramowanie LLM daje chińskim firmom kolejną przewagę, bo umożliwia globalne wykorzystanie ich modeli. W tym miejscu nasuwa się kolejne pytanie, jakie aplikacje zostaną na nich zbudowane i kto zdobędzie dominację.

Obecne modele AI są porównywane do systemów operacyjnych, takich jak Windows firmy Microsoft, Android firmy Google i iOS firmy Apple, jeżeli to jest prawda, to zwiększa to stawkę za zbudowanie dominującego LLM.

„Ich przyszłe modele biznesowe będą polegać na programistach dołączających do ich ekosystemów, opracowujących nowe aplikacje w oparciu o LLM i przyciągających użytkowników oraz dane, z których zyski można następnie generować na różne sposoby” — powiedział Xin Sun, starszy wykładowca chińskiego i wschodnioazjatyckiego biznesu w King’s College London, w wiadomości e-mail do CNBC.

Brak dostępu do układów scalonych spowalnia rozwój AI w Chinach

Modele sztucznej inteligencji trenowane są na ogromnych ilościach danych, a to wymaga ogromnej mocy obliczeniowej. Większość wiodących firm zajmujących się sztuczną inteligencją trenuje swoje systemy na najbardziej wydajnych układach Nvidii. Jednak w Chinach jest to niemożliwe, bo w ciągu ostatniego roku USA zaostrzyły ograniczenia eksportowe na zaawansowany sprzęt półprzewodnikowy i do produkcji układów scalonych.

Pomimo tych ograniczeń chińskim firmom udało się wprowadzić na rynek zaawansowane modele sztucznej inteligencji. Jednak luka pod względem zaawansowanych obliczeń sprzętowych będzie się z czasem powiększać.

Grace Isford z Lux Capital zwróciła uwagę, że Chiny „systematycznie inwestują i rozwijają cały swój krajowy stos infrastruktury AI poza Nvidią, wykorzystując wydajne układy AI od firm takich jak Baidu”. W jej ocenie zakaz eksportu układów Nvidii nie powstrzyma Chin przed inwestowaniem i budowaniem własnej infrastruktury do tworzenia i trenowania modeli AI.