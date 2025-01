Natychmiastowe wstrzymanie eksportu

Reklama

Sankcjami objęto 28 amerykańskich firm. Sankcje nałożono m.in. na takie giganty przemysłu zbrojeniowego jak General Dynamics, Boeing Defence, Space & Security, Lockheed Martin Corporation, Raytheon Missiles & Defence. Jak informuje chińska gazeta Global Times, zgodnie z ogłoszonymi przepisami, wszystkie bieżące działania eksportowe związane z amerykańskimi firmami muszą zostać natychmiast wstrzymane. Chińscy eksporterzy będą mogli prowadzić handel z tymi firmami jedynie w szczególnych przypadkach, po uzyskaniu specjalnego pozwolenia od MOFCOM.

Zakaz eksportu do USA towarów podwójnego zastosowania

Przypominam, że produkty podwójnego zastosowania to towary przeznaczone do użytku cywilnego, od elektroniki, komponentów dronów po chemikalia, które mogą poprawić życie ludzi, ale też mogą być użyte w przemyśle zbrojeniowym. Chiny są globalną potęgą w produkcji m.in. komponentów do dronów, dostarczają także dużo podzespołów elektronicznych. Wprowadzone sankcje utrudnią zatem działanie największym amerykańskim firmom. Wymuszone zostanie tworzenie nowych łańcuchów dostaw lub lokalizowanie produkcji, co bywa bardzo trudnym zadaniem.

Ochrona interesów narodowych Chin priorytetem

Rzecznik MOFCOM podkreślił, że wprowadzone środki mają na celu ochronę bezpieczeństwa narodowego oraz wypełnienie międzynarodowych zobowiązań, w tym dotyczących nieproliferacji. Przy tym zapewnił, że Chiny zamierzają kontynuować politykę otwarcia gospodarczego na wysokim poziomie.

Nowe regulacje zostały wprowadzone w oparciu o chińską ustawę o kontroli eksportu oraz przepisy dotyczące kontroli eksportu towarów podwójnego zastosowania. Decyzja ta może mieć znaczący wpływ na relacje handlowe między Chinami a Stanami Zjednoczonymi, które już teraz są napięte z powodu sporów w różnych obszarach gospodarczych.