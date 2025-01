Rekordowa wartość wymiany handlowej

W ujęciu ogólnym wartość handlu wyrażona w juanach wzrosła o 2,9 proc. w 2024 r. w porównaniu z rokiem poprzednim.

Eksport z Chin do Rosji w 2024 r. odnotował 5-procentowy wzrost r/r liczony w juanach, co oznacza gwałtowny wyhamowanie tempa wzrostu, które w 2023 r. wyniosło 53,9 proc. Z kolei import z Rosji wzrósł zaledwie o 1 proc., w porównaniu z 18,6-procentowym wzrostem w roku poprzednim.

Dane chińskiej agencji celnej pokazują, że wartość wymiany handlowej Moskwy z Pekinem wyrażona w dolarach osiągnęła 244,8 mld USD, w porównaniu z 240,1 mld USD w 2023 r.

Chiny ratują rosyjską gospodarkę

ChRL, druga co do wielkości gospodarka świata, stała się głównym partnerem handlowym i kołem ratunkowym dla rosyjskiej gospodarki po objęciu Moskwy sankcjami w związku z inwazją na Ukrainę. Chiny, które nie potępiły otwarcie rosyjskiej agresji na Ukrainę, dążą do utrzymania "normalnej" wymiany handlowej i gospodarczej z Rosją.

W 2019 roku władze Chin i Rosji uzgodniły zwiększenie wymiany handlowej do 200 mld dolarów do 2024 roku ze 107 mld dolarów w 2018 r. Po raz pierwszy ten poziom został osiągnięty w 2023 r., kiedy wzrost importu z Rosji był napędzany przez surowce naturalne, takie jak ropa naftowa i węgiel, których cena spadła w wyniku zachodnich sankcji.

