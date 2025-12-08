Rzecznik podkreślił też, że Europa musi jak najszybciej zadbać o własne bezpieczeństwo.

Nowa strategia bezpieczeństwa narodowego USA

W nowej strategii bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych podkreślono, że polityka USA w sprawie Europy powinna traktować jako priorytet m.in. powrót do stabilności strategicznej w relacjach z Rosją, umożliwienie Europie wzięcia odpowiedzialności za własną obronę i zapobieganie dalszemu rozszerzaniu NATO.

Masa czołgów z całego świata zmierza do Polski. Ktoś się wyraźnie spieszy
Masa czołgów z całego świata zmierza do Polski. Ktoś się wyraźnie spieszy

Zobacz również

Dni, kiedy Stany Zjednoczone podtrzymywały cały porządek światowy jak Atlas, już minęły” - ogłoszono w dokumencie, zapowiadając przeniesienie odpowiedzialności za bezpieczeństwo w poszczególnych regionach na sojuszników USA.

Polska w czołówce najgorętszych gospodarek 'The Economist'. Jesteśmy tuż za Czechami, ale daleko przed Niemcami
Polska w czołówce najgorętszych gospodarek "The Economist". Jesteśmy tuż za Czechami, ale daleko przed Niemcami

Zobacz również

W dokumencie mowa jest też o odrzuceniu „niefortunnej koncepcji globalnej dominacji” USA przy równoczesnym zapewnieniu „równowagi sił”, by żadne inne mocarstwo nie osiągnęło pozycji dominującej. Dotyczy to również Europy, która w dokumencie jest mocno krytykowana.

Z Berlina Iwona Weidmann