Rzecznik podkreślił też, że Europa musi jak najszybciej zadbać o własne bezpieczeństwo.

Nowa strategia bezpieczeństwa narodowego USA

W nowej strategii bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych podkreślono, że polityka USA w sprawie Europy powinna traktować jako priorytet m.in. powrót do stabilności strategicznej w relacjach z Rosją, umożliwienie Europie wzięcia odpowiedzialności za własną obronę i zapobieganie dalszemu rozszerzaniu NATO.

„Dni, kiedy Stany Zjednoczone podtrzymywały cały porządek światowy jak Atlas, już minęły” - ogłoszono w dokumencie, zapowiadając przeniesienie odpowiedzialności za bezpieczeństwo w poszczególnych regionach na sojuszników USA.

W dokumencie mowa jest też o odrzuceniu „niefortunnej koncepcji globalnej dominacji” USA przy równoczesnym zapewnieniu „równowagi sił”, by żadne inne mocarstwo nie osiągnęło pozycji dominującej. Dotyczy to również Europy, która w dokumencie jest mocno krytykowana.

Z Berlina Iwona Weidmann