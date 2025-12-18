Odzież i wyposażenie dla 460 tys. żołnierzy

W ramach budżetu resortu obrony oraz specjalnego funduszu Bundeswehra zakupi nową odzież i wyposażenie osobiste dla łącznie 460 tys. żołnierzy, a także środki ochrony dla maksymalnie 80 tys. cywilnych pracowników niemieckiej armii.

Nowe uzbrojenie dla Bundeswehry

Bundeswehra zostanie wzmocniona w powietrzu i na morzu m.in. poprzez rozbudowę systemu obrony przeciwrakietowej Arrow wraz z pociskami, zakup rakiet kierowanych IRIS-T SLM, pocisków Meteor do walki powietrznej oraz torped dla nowej klasy okrętów podwodnych typu 212 CD.

Równocześnie przewidziano przygotowanie do produkcji nowej generacji niemieckiego pocisku manewrującego Taurus Neo, który ma stać się standardowym uzbrojeniem samolotów Eurofighter. Zakres inwestycji obejmuje także wzmocnienie zdolności wywiadowczych poprzez rozbudowę systemu satelitów radarowych.

Niemiecka armia zmodernizuje i rozbuduje systemy obrony powietrznej Patriot, w tym radary, wyrzutnie, pociski i zaplecze logistyczne. Na wyposażenie wojska trafią też opancerzone pojazdy sanitarne, zwiadowcze, bojowe, a także dodatkowe bojowe wozy piechoty Puma wraz z amunicją wielozadaniową do zwalczania celów naziemnych i powietrznych.

W tym roku zatwierdzono 103 projekty o wartości prawie 83 mld euro

Niemiecki resort obrony przekazał, że w tym roku zatwierdzono łącznie 103 projekty, w tym rekordową liczbę dużych programów zbrojeniowych o łącznej wartości 82,98 mld euro.

W 2025 r. Bundestag utworzył specjalny fundusz w wysokości 100 mld euro na modernizację niemieckiej armii, finansowany z zaciąganych kredytów. Stanowił on odpowiedź na potrzebę szybkiej modernizacji i zakup sprzętu wojskowego poza regularnym budżetem.

Najwyższe w historii wydatki na obronność

W uchwalonym budżecie Niemiec na 2026 r. przewidziano najwyższe w historii wydatki na obronność. Łącznie będzie to 108 mld euro, najwięcej od czasów zakończenia zimnej wojny. Do 2029 roku Niemcy planują zwiększyć wydatki na obronność do 3,5 proc. PKB.

Z Berlina Iwona Weidmann