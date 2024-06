Urząd Ochrony Konstytucji "nie ma zbyt wielu pozytywnych informacji na temat sytuacji bezpieczeństwa w Niemczech" za rok 2023 – powiedział we wtorek w Berlinie szef BfV Thomas Haldenwang, cytowany przez portal RND.

"Nasza demokracja jest silna, ale znajduje się również pod znaczną presją" – podkreśliła minister spraw wewnętrznych Nancy Faeser. Jej zdaniem demokracja i praworządność są masowo atakowane zarówno od wewnątrz, jak i z zewnątrz.

W tym roku BfV poświęcił specjalny rozdział konfliktowi na Bliskim Wschodzie i napędzanemu przez niego antysemityzmowi - zauważa RND. Od czasu ataku na Izrael przez palestyńską organizację terrorystyczną Hamas 7 października 2023 r. liczba przestępstw antysemickich w RFN znacznie wzrosła. Podczas gdy niemieckie organy bezpieczeństwa zarejestrowały 208 przestępstw antysemickich w październiku 2022 roku, liczba ta wzrosła do 1342 w październiku 2023 r.

Wpływ ataku Hamasu na zagrożenie terroryzmem w Niemczech

Już i tak wysokie potencjalne zagrożenie ze strony islamskiego terroryzmu wzrosło jeszcze bardziej w wyniku ataku Hamasu i wojny w Strefie Gazy - powiedział Haldenwang. Według raportu, zagrożeniem są zarówno pojedynczy dżihadystyczni bojownicy, jak i ugrupowania - pisze portal.

Najbardziej niebezpieczną grupą jest obecnie Państwo Islamskie Prowincji Chorasan (IS-K), odgałęzienie IS, które jest szczególnie aktywne w Afganistanie i krajach sąsiednich. W marcu grupa przeprowadziła atak w pobliżu Moskwy, zabijając ponad 140 osób. Haldenwang jest jednak przekonany, że plany poważnych ataków mogą zostać odkryte i powstrzymane przez europejskie organy bezpieczeństwa na wczesnym etapie. Ponowne poważne ataki są zatem "możliwym, ale niezbyt prawdopodobnym scenariuszem" - ocenił.

Działalność prawicowych i lewicowych ekstremistów

Według raportu, liczba przestępstw popełnionych przez prawicowych ekstremistów wzrosła o ponad 22 proc. do 25 660 w 2023 roku. Liczba przestępstw z użyciem przemocy wzrosła o 13 proc. do 1148 i zdecydowana większość z nich dotyczyła uszkodzenia ciała. "Były też cztery próby zabójstwa" - powiedział Haldenwang. Liczba demonstracji prawicowych ekstremistów wzrosła o 153 proc. do 307 w 2023 roku.

Z raportu wynika, że potencjał lewicowych ekstremistów nieznacznie wzrósł do 37 tys. osób w 2023 roku, z czego krajowa służba wywiadowcza klasyfikuje 11 200 jako zorientowanych na przemoc. "Potencjalne zagrożenie ze strony agresywnych lewicowych ekstremistów pozostaje wysokie" - powiedział Haldenwang. Potwierdza to wzrost liczby przestępstw o 10,4 proc. do 4248. Liczba aktów przemocy wzrosła o 20,8 proc. - do 727.

Zagrożenie szpiegostwem, sabotażem, dezinformacją i cyberatakami osiągnęło nowy wymiar - wyjaśniła Faeser. "W szczególności Rosja, Chiny i Iran intensywnie wykorzystują swoje służby wywiadowcze do szpiegostwa przeciwko Niemcom" - oceniła.

Z Berlina Berenika Lemańczyk (PAP)