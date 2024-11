Kukies nowym ministrem finansów

Kukies, uważany za ważnego doradcę Scholza, przed rozpoczęciem pracy w Urzędzie Kanclerskim w 2021 r. był sekretarzem stanu w ministerstwie finansów - podała ARD.

Wcześniej spekulowano, że zwolnione stanowisko obejmie minister gospodarki Robert Habeck z Zielonych, który formalnie jest wiceministrem finansów. W radiu Deutschlandfunk powiedział on jednak, że nie interesuje go stanowisko tymczasowego szefa resortu finansów.

Kryzys koalicyjny po zdymisjonowaniu Lindnera

Scholz zdymisjonował w środę ministra finansów i szefa liberalnej FDP Christiana Lindnera, co doprowadziło do rozpadu rządowej koalicji, tworzonej dotąd przez socjaldemokratyczną SPD Scholza, Zielonych i FDP. Zapowiedział też głosowanie nad wotum zaufania dla rządu w styczniu, które może doprowadzić do zorganizowania wyborów parlamentarnych w marcu.(PAP)