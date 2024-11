Już tylko Olaf Scholz jest przeciw

„Większość członków obecnego parlamentu w Niemczech, a nawet część niemieckiego rządu, oprócz kanclerza Olafa Scholza, wspiera ten pomysł” – powiedział dla telewizji Bloomberg Florian Toncar, polityk FDP, który utracił swoje stanowisko, gdy jego partia została wyrzucona z koalicji rządowej kilka dni temu.

Decyzja USA ws. rakiet ATAMCS

Nawet decyzja prezydenta USA Joe Bidena, aby pozwolić Ukrainie na używanie rakiet dalekiego zasięgu ATACMS do rażenia celów na terytorium Rosji, nie przekonała kanclerza Scholza do zmiany stanowiska. To błąd – ocenia Florian Toncar.

“Chcemy być w kontakcie z naszymi najbliższymi sojusznikami. Ich pozycja się zmieniła, więc niemiecka pozycja też powinna się zmienić – wyjaśnił były wiceminister finansów.

USA podjęły decyzję ws. rakiet ATAMCS po tym, jak się okazało, że Rosja wykorzystuje żołnierzy z Korei Północnej na froncie wojny w Ukrainie.

Putin rozumie tylko siłę

„Musimy zaakceptować, że tylko twardość i siła są ostatecznie szanowane przez pana Putina” – powiedział Toncar. Polityk dodał, że Rosja prowadzi przeciw Europie wojnę psychologiczną, a także dokonuje aktów sabotażu. „Putin testuje naszą wolę do zachowania twardej postawy. I myślę, że taką postawę powinniśmy zachować” – dodał.